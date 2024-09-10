Военнослужащего избили в Черкасской области: о подозрении сообщили лицу, которое наносило удары
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Что заявили в Офисе генпрокурора
Под процессуальным руководством Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области сообщено о подозрении местному жителю, который избил военнослужащего. Ему инкриминируется вымогательство и хулиганство (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 296 УК Украины),
– заявили в Офисе генпрокурора.
Поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск.
Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставке в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, во время мониторинга сети Интернет по результатам обработки обнародованного видео и информации установлено, что 3 сентября 2024 года в г. Смела между мужчинами произошел конфликт, соединен с вымогательством денежных средств. Во время этого конфликта были нанесены телесные повреждения военнослужащему.
Военнослужащего признан потерпевшим в уголовном производстве.
Досудебное расследование осуществляется райуправлением полиции ГУНП в Черкасской области.