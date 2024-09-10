Военнослужащего избили в Черкасской области: о подозрении сообщили лицу, которое наносило удары

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Что заявили в Офисе генпрокурора

Под процессуальным руководством Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области сообщено о подозрении местному жителю, который избил военнослужащего. Ему инкриминируется вымогательство и хулиганство (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 296 УК Украины),

– заявили в Офисе генпрокурора.

Поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск.



Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставке в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.



Напомним, во время мониторинга сети Интернет по результатам обработки обнародованного видео и информации установлено, что 3 сентября 2024 года в г. Смела между мужчинами произошел конфликт, соединен с вымогательством денежных средств. Во время этого конфликта были нанесены телесные повреждения военнослужащему.



Военнослужащего признан потерпевшим в уголовном производстве.



Досудебное расследование осуществляется райуправлением полиции ГУНП в Черкасской области.