Раніше писали, що військового побив один із місцевих авторитетів. Це трапилось після інциденту на дорозі.

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Що заявили в Офісі генпрокурора

За процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури Черкаської області повідомлено про підозру місцевому жителю, який побив військовослужбовця,

– заявили в Офісі генпрокурора.

Прокуратура повідомила, що місцевому мешканцю інкримінували:

вимагання , що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження (частина 4 статті 189 кримінального кодексу України).

, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження (частина 4 статті 189 кримінального кодексу України). хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб (частина 2 статті 296 кримінального кодексу України).

Якщо суд доведе провину підозрюваного за цими статтями, то йому загрожує позбавлення волі на 7 – 12 років з конфіскацією майна або обмеження волі на 5 років чи позбавлення волі до 4 років.

Офіс генпрокурора повідомив, що підозрюваний переховується від органів слідства, тож його оголосили в розшук.

Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

– заявили в прокуратурі.

Коротко про інцидент з військовим

Комісований після поранення військовослужбовець Анатолій Гончаренко написав у одній із груп у фейсбуці, пост, що розшукує автівку з іноземними номерами, яка, за його словами, спричинила аварійну ситуацію з його батьками.

Згодом у мережі з'явилось відео, як невідомі чоловіки б'ють військового. Писали, що до цього нібито авторитет змушував військового записати відео з вибаченнями.

Нагадаємо, під час моніторингу мережі Інтернет за результатами опрацювання оприлюдненого відео та інформації встановлено, що 3 вересня 2024 року у м. Сміла між чоловіками відбувся конфлікт, поєднаний з вимаганням грошових коштів. Під час цього конфлікту було нанесено тілесні ушкодження військовослужбовцю.



Військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні.



Досудове розслідування здійснюється райуправлінням поліції ГУНП в Черкаській області.