Так, у мережі стверджують, що Анатолія побили після того, як він написав в одній із груп у фейсбуці, що розшукує автівку з іноземними номерами, яка, за словами чоловіка, спричинила аварійну ситуацію з його батьками. Після цього з'явилось відео, як невідомі чоловіки б'ють військового.

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Побиття військового у Смілі

В Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами хуліганства, вимагання та незаконного поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 296, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України).

Під час моніторингу мережі Інтернет за результатами опрацювання оприлюдненого відео та інформації правоохоронці з’ясували, що 3 вересня 2024 у місті Сміла між чоловіками відбувся конфлікт, поєднаний з вимаганням грошових коштів. Під час цього конфлікту було нанесено тілесні ушкодження військовослужбовцю,

– пишуть правоохоронці.

Наразі військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні. Встановлюються всі обставини та учасники вчинення злочину.

Реакція Клименка на побиття військового

Також на інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він назвав ситуацію у Смілі ганебною, вказавши, що ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів.

Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені. Голова Нацполіції доповів мені про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських,

– пише Клименко.

Він додав, що щодня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших Сил оборони та безпеки, всіх наших воїнів. Кожен з них заслуговує на повагу та верховенство права.