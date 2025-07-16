Сотрудники ТЦК могли избить мужчину в Николаеве: ГБР устанавливает обстоятельства

В Николаеве сотрудники РТЦК могли избить военнообязанного. Работники ГБР устанавливают обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований.

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Что правоохранители говорят о происшествии?

Работники ГБР сообщили, что устанавливают обстоятельства возможного неправомерного применения силы сотрудниками Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Николаевской области к военнообязанному.

По предварительной информации, 14 июля во время проведения мобилизационных мероприятий в Николаеве работники РТЦК могли превысить свои служебные полномочия и избить мужчину призывного возраста, который находится в розыске.

По данному факту уже начато уголовное производство по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия),

– рассказали правоохранители.

Сейчас продолжается досудебное расследование, а санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.