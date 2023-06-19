Кто-то думает, что на беде можно наживаться, – Верещук отреагировала на избиение волонтера в Херсоне

В Херсоне неизвестные избили волонтера, занимавшегося эвакуацией населения. И все это потому, что тот бесплатно эвакуировал людей.

Пострадавший мужчина мешал обидчикам наживаться на людях. Однако в Минреинтеграции заявили, что эвакуация из зоны Каховской катастрофы абсолютно бесплатна.

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Верещук отреагировала на избиение волонтера в Херсоне

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявили, что негодяи избили херсонского волонтера за то, что он бесплатно эвакуировал людей, потому что то мешало им наживаться. Проблема в том, что кто-то думает, что на беде можно наживаться. Более того, кто-то считает, что может еще и избивать тех, кто эвакуирует людей бесплатно.

Это нормально? Когда война, когда техногенная катастрофа? Конечно, совершенно ненормально,

– подчеркнула Верещук.

Министр считает, что государство должно показать, что оно сильнее тех двух обидчиков. К тому же Верещук обратилась к херсонскому силовому блоку.

"Я знаю, что вы в состоянии быстро навести порядок. Если мы с вами сказали, что эвакуация для людей бесплатная, значит бесплатная. Если кто-то там не соглашается, то объясните им так, чтобы поняли. Люди должны видеть, что власть есть власть!" – добавила она.

Эвакуация из зоны Каховской катастрофы бесплатная

В Минреинтеграции напомнили, что эвакуация с прифронтовых территорий и зон техногенной катастрофы осуществляется бесплатно.

У государства достаточно ресурсов и возможностей, чтобы бесплатно эвакуировать людей и обеспечить первичную социальную поддержку: временное жилье, гуманитарную помощь и денежные выплаты, которые составляют 2 тысячи гривен на взрослых и 3 тысячи гривен на детей и лиц с инвалидностью.

Избиение волонтера в Херсоне: что известно

Недавно стало известно, что в Херсоне неизвестные избили волонтера, занимавшийся эвакуацией населения. Вероятно, причиной конфликта стало то, что активист это делал бесплатно.

Предварительно, имя потерпевшего – Карен. Он кроме эвакуации херсонцев также поставлял в город гуманитарную помощь, проводил сборы на военные нужды и ведет свой телеграм-канал.

В сети активно обсуждают инцидент, и отмечают, что в то время, как одни люди спасают, другие пытаются обогатиться на человеческом горе.

По вопросам эвакуации можно обратиться в горячую линию кризисного реагирования Минреинтеграции по телефону: 15 – 48.