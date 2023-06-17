Преследовали на автомобилях и избили: стали известны подробности нападения на волонтера

В Херсоне напали на волонтера "Карена", бесплатно занимающегося эвакуацией населения из опасных регионов. Полиция установила и подтвердила, что на него напали "черные перевозчики".

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что полиция установила лиц, которые избили волонтера в Херсоне. Против них уже открыто соответствующее уголовное производство.

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Полиция разыскала нападающих

16 июня двое мужчин подло напали на волонтера, который бесплатно вывозит людей с опасных территорий. Его избивали кулаками, пока он не упал и продолжали бить ногами. Все предположения, которые ранее писали в сети, оказались правдой. На волонтера действительно напали те, кто вывозит людей с опасных территорий за деньги. Очевидно, так "черные перевозчики" хотели запугать конкурента, который помогает людям, ведь в их глазах он забирает прибыль.

Нападающие уже установлены, они зарабатывают на пассажирских перевозках, пользуясь горем, постигшим людей во время российской агрессии,

– сообщил Прокудин.

Он сказал, что полиция уже с ними разбирается. В настоящее время зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство).

В ОВА подчеркнули, что эвакуация из области происходит бесплатно и призвали жителей региона не сотрудничать с перевозчиками, которые просят деньги за спасение.

Еще раз подчеркиваю всем жителям Херсонской области – у нас эвакуация бесплатная. Не нужно платить тем, кто наживается на человеческой беде,

– сказал глава Херсонской ОВА.

Волонтер отказался писать заявление

В полиции Херсонской области уточнили, что нападение произошло около 16:00. 42-летний волонтер приехал с пассажирами к автовокзалу, где к нему подошли 35-летний ранее судимый херсонец и еще один человек.

Между мужчинами разразился конфликт в отношении пассажирских перевозок, который перерос в преследование на автомобилях и драку. Через несколько часов после инцидента пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему установили диагноз: множественные ушибы мягких тканей головы и тела, ушиб нижнего челюстного сустава. Писать заявление по факту его избиения мужчина отказался,

– говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что следственные действия продолжаются.

Что известно о волонтере, на которого напали

"Карен" координирует работу волонтеров в Херсоне. В начале полномасштабного вторжения он помогал жителям Киевской области и уже около года работает в Херсонской области.

Волонтер занимается эвакуацией жителей опасных регионов, снабжением гуманитарной помощи и проводит сборы на военные нужды.

Отметим, что первым об избиении волонтера сообщил местный журналист Константин Рыженко. В сети также распространяют видео циничного избиения. На кадрах видно, что безразличный очевидец вмешался, чтобы помешать нападающим, но видео заканчивается тем, что один из обидчиков опасно приближается к добродетелю.