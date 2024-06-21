В городе Васильков, что под Киевом, местный бизнесмен жестоко избил женщин

В городе Васильков, что под Киевом, на одной из АЗС местный бизнесмен совершил нападение на женщин. Соответствующий инцидент попал на камеры наблюдения.

По информации 24 Канала, речь идет о бизнесмене Артаке Алояне. Сейчас полиция взялась за расследование дела.

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Избиение женщин в городе Васильков

По нашей информации, в пятницу, 14 июня около 23 часов ночи, на заправке ОККО, что в Василькове, местный бизнесмен Артак Алоян публично совершил жестокое избиение женщин. Среди пострадавших были работницы Васильковского городского совета. Кроме этого известно, одна из женщин занимается организацией захоронений военных.

Фигурант после избиения похитил телефон у одной из пострадавших и скрылся с места.

В комментарии 24 Каналу в Нацполиции отметили, что к ним действительно позвонила женщина и сообщила, что на территории одной из автозаправочных станций города Васильков ее ударил мужчина.

Сейчас, полицейскими открыто уголовное производство (ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается,

– указали в комментарии.

Инцидент на заправке города Васильков: смотрите видео

Стоит указать, что бизнесмен ранее был замечен еще в двух громких инцидентах. Речь идет о препятствовании журналистской деятельности и стрельбе в цирке. В августе 2021 года между двумя мужчинами возникла ссора из-за недостатка посадочных мест во время представления передвижного цирка. Тогда один из мужчин схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и открыл огонь, а его оппонент, в свою очередь, взял из машины пистолет ПМР и начал стрелять в ответ.