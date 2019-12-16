Избиение нардепа от "Слуги народа" Ананченко инсценировали: кто и зачем

СБУ предотвратила совершение насильственных действий в отношении нардепа из фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко. Спецслужба заранее узнала, что на политика готовится нападение. Поэтому, чтобы получить доказательства об участниках преступления, в соцсетях опубликовали фейковое фото якобы избитого Ананченко.

Что известно о "нападении" на Ананченко

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Ананченко 15 декабря сам сообщил в фейсбуке, что в Сумах на него напали и избили 2 неизвестных в балаклавах. При этом нардеп добавил фото с побоями на лице. Теперь уже понятно, что это был просто макияж.

После этого сообщения партия "Слуга народа" заявила, что угрозы, запугивание и насилие в отношении членов ее команды приобрели системный характер. В политсиле также призвали правоохранителей должным образом отреагировать на инцидент.

Что произошло на самом деле

О готовящемся нападении узнали в СБУ. По данным спецслужбы, исполнители преступного "заказа" получили от организатора денежное вознаграждение за нападение на депутата.

Правоохранители взяли под контроль действия причастных к будущему преступлению. Поэтому удалось предотвратить нанесение возможных телесных повреждений или другие насильственные действия в отношении Ананченко.

С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах,

– пояснили в СБУ .

Обнародование этой информации позволило спецслужащим полностью задокументировать действия организатора и исполнителей преступления.