18:35
16 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      Избиение нардепа от "Слуги народа" Ананченко инсценировали: кто и зачем

      43 Читати новину українською
      Фото загримированного под побои нардепа Ананченко / Фото с фейсбук-страницы Михаила Ананченко

      СБУ предотвратила совершение насильственных действий в отношении нардепа из фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко. Спецслужба заранее узнала, что на политика готовится нападение. Поэтому, чтобы получить доказательства об участниках преступления, в соцсетях опубликовали фейковое фото якобы избитого Ананченко.

      Что известно о "нападении" на Ананченко

      К теме: Арахамия: На депутатов от "Слуги народа" на этой неделе возможны нападения

      Ананченко 15 декабря сам сообщил в фейсбуке, что в Сумах на него напали и избили 2 неизвестных в балаклавах. При этом нардеп добавил фото с побоями на лице. Теперь уже понятно, что это был просто макияж.

      После этого сообщения партия "Слуга народа" заявила, что угрозы, запугивание и насилие в отношении членов ее команды приобрели системный характер. В политсиле также призвали правоохранителей должным образом отреагировать на инцидент.

      Что произошло на самом деле

      О готовящемся нападении узнали в СБУ. По данным спецслужбы, исполнители преступного "заказа" получили от организатора денежное вознаграждение за нападение на депутата.

      Правоохранители взяли под контроль действия причастных к будущему преступлению. Поэтому удалось предотвратить нанесение возможных телесных повреждений или другие насильственные действия в отношении Ананченко.

      С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы в отношении всех участников указанного покушения, прежде всего в отношении организатора, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения "заказанного" народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах,
      – пояснили в СБУ .

      Обнародование этой информации позволило спецслужащим полностью задокументировать действия организатора и исполнителей преступления.

       

      Лунный календарь стрижек на декабрь: интересные советы
      сегодня
      13011
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Верховная Рада Новости Украины Сумы Криминальные новости Расследования СБУ Слуга народа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:10 Сколько в 2020 году ФЛП будут платить за себя и сотрудников
      Ірина Поліщук 63
      сегодня , 17:30 Пожар в Одессе: волонтеры рассказали о скандальных подробностях
      Євгенія Мазур 254
      сегодня , 16:30 Удар по суддівській реформі Зеленського: що відомо про звільнення судді Аблова
      Роман Маселко 116
      сегодня , 16:00 Скандал с Романом Зозулей: почему фанаты называют его нацистом и при чем здесь Россия
      Ігор Саджениця 249
      сегодня , 15:00 Росія слабне, а Україна прогресує і вчиться протистояти Москві, – CSM
      Світові Медіа 1207
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук