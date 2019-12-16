18:04
16 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Побиття нардепа від "Слуги народу" Ананченка інсценували: хто і навіщо

      68
      Фото загримованого під побої нардепа Ананченка / Фото з фейсбук-сторінки Михайла Ананченка

      СБУ запобігла скоєнню насильницьких дій щодо нардепа з фракції "Слуга народу" Михайла Ананченка. Спецслужба заздалегідь дізналася, що на політика готується напад. Тож, щоб отримати докази щодо учасників злочину, у соцмережах опублікували фейкове ото нібито побитого Ананченка.

      Що відомо про "напад" на Ананченка

      До теми: Арахамія: На депутатів від "Слуги народу" цього тижня можливі напади

      Ананченко 15 грудня сам повідомив у фейсбуці, що в Сумах на нього напали та побили 2 невідомих у балаклавах. При цьому нардеп додав фото з побоями на обличчі. Тепер уже зрозуміло, що це був просто макіяж.

      Після цього повідомлення партія "Слуга народу" заявила, що погрози, залякування і насильство щодо членів її команди набули системного характеру. У політсилі тако закликали правоохоронців належним чином відреагувати на інцидент.

      Що сталося насправді

      Про підготовку нападу дізналися в СБУ. За даними спецслужби, виконавці злочинного "замовлення" отримали від організатора грошову винагороду за напад на депутата.

      Правоохоронці взяли під контроль дії причетних до майбутнього злочину. Тож вдалося запобігти завданню можливих тілесних ушкоджень або інших насильницьких дій щодо Ананченка.

      З метою отримання максимально об'єктивної та повної доказової бази щодо всіх учасників вказаного замаху, насамперед стосовно організатора, було прийнято рішення про розміщення у соціальній мережі повідомлення "замовленого" народного депутата про напад на нього двох молодиків у балаклавах,
      – пояснили в СБУ.

      Оприлюднення цієї інформації дозволило спецслужбовцям повністю задокументувати дії організатора та виконавців злочину.

       

      Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
      сьогодні
      31871
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу СБУ Розслідування Кримінальні новини Суми Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Пожежа в Одесі: волонтери розповіли про скандальні подробиці
      Євгенія Мазур 691
      сьогодні , 17:00 Екологічний контроль 2.0: хто і як має захищати довкілля України
      Все про екологію 197
      сьогодні , 16:30 Удар по суддівській реформі Зеленського: що відомо про звільнення судді Аблова
      Роман Маселко 558
      сьогодні , 16:00 Скандал з Романом Зозулею: чому фанати називають його нацистом і до чого тут Росія
      Ігор Саджениця 1710
      сьогодні , 15:30 Нормандська зустріч – зрада чи перемога: що вдалось зробити Зеленському
      Віталій Дейнега 290
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук