Побиття нардепа від "Слуги народу" Ананченка інсценували: хто і навіщо

СБУ запобігла скоєнню насильницьких дій щодо нардепа з фракції "Слуга народу" Михайла Ананченка. Спецслужба заздалегідь дізналася, що на політика готується напад. Тож, щоб отримати докази щодо учасників злочину, у соцмережах опублікували фейкове ото нібито побитого Ананченка.

Що відомо про "напад" на Ананченка

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Ананченко 15 грудня сам повідомив у фейсбуці, що в Сумах на нього напали та побили 2 невідомих у балаклавах. При цьому нардеп додав фото з побоями на обличчі. Тепер уже зрозуміло, що це був просто макіяж.

Після цього повідомлення партія "Слуга народу" заявила, що погрози, залякування і насильство щодо членів її команди набули системного характеру. У політсилі тако закликали правоохоронців належним чином відреагувати на інцидент.

Що сталося насправді

Про підготовку нападу дізналися в СБУ. За даними спецслужби, виконавці злочинного "замовлення" отримали від організатора грошову винагороду за напад на депутата.

Правоохоронці взяли під контроль дії причетних до майбутнього злочину. Тож вдалося запобігти завданню можливих тілесних ушкоджень або інших насильницьких дій щодо Ананченка.

З метою отримання максимально об'єктивної та повної доказової бази щодо всіх учасників вказаного замаху, насамперед стосовно організатора, було прийнято рішення про розміщення у соціальній мережі повідомлення "замовленого" народного депутата про напад на нього двох молодиків у балаклавах,

– пояснили в СБУ.

Оприлюднення цієї інформації дозволило спецслужбовцям повністю задокументувати дії організатора та виконавців злочину.