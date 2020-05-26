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Избил вице-мера: председателя Социалистической партии в Полтаве приговорили к 3 годам

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Сергій Чередніченко та Андрій Лямін
Сергій Чередніченко та Андрій Лямін / Колаж 24 каналу

Суд вынес приговор председателю полтавского отделения Социалистической партии Сергею Чередниченко. В 2018 году он вместе с несколькими друзьями избил заместителя мэра.

Политика признали виновным, и он получил наказание в виде 3 лет лишения свободы, сообщает сайт Судебной власти Украины.

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Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, пока приговор не вступит в законную силу.

Отметим, что Чередниченко не пришел на судебное заседание, на котором объявляли приговор. Поэтому его объявили в розыск, суд вынес постановление о его задержании и помещении в СИЗО.

Что известно об избиении вице-мера Полтавы

Инцидент произошел 16 мая 2019 года. Чередниченко напал на заместителя мэра Полтавы Андрея Лямина в коридоре городского совета.

На видео с камер наблюдения видно, как глава полтавской ячейки СПУ и еще 2 человека прижимают Лямина к стене. После этого, как заявил потерпевший, Чередниченко толкнул его несколько раз, а Мустафа Алоев взял его за горло и ударил по голове.

Видео с камер наблюдения в мэрии Полтавы: смотрите видео

В суде Лямин отметил, что тогда Чередниченко подошел к нему, чтобы высказать претензии из-за мусора и грязи возле его дома. Делал он это, по словам вице-мера Полтавы, в агрессивной манере.

Взамен Чередниченко уверял, что конфликт начал именно Лямин: мол, начал оскорблять его с товарищами. Они восприняли это как агрессию, поэтому и началась потасовка. Бывший лидер Социалистической партии отметил, – он защищался, а не нападал.

Автор: Ирина Буртык
Теги: Судьи Социалистическая партия Новости Полтавы Новости Украины
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