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Побив віцемера: голову Соціалістичної партії у Полтаві засудили до 3 років

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Сергій Чередніченко та Андрій Лямін
Сергій Чередніченко та Андрій Лямін / Колаж 24 каналу

Суд виніс вирок голові полтавського осередку Соціалістичної партії Сергію Чередніченку. У 2018 році він разом із кількома друзями побив заступника мера.

Політика визнали винним, тож він отримав покарання у виглядів 3 років позбавлення волі, повідомляє сайт Судової влади України

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Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, поки вирок не набере законної сили.

Зазначимо, що Чередніченко не прийшов на судове засідання, на якому оголошували вирок. Тож його оголосили у розшук, суд постановив ухвалу про його затримання та поміщення до СІЗО.

Що відомо про побиття віцемера Полтави

Інцидент трапився 16 травня 2019 року. Чередніченко напав на заступника мера Полтави Андрія Ляміна у коридорі міської ради.

На відео з камер спостереження видно, як голова полтавського осередку СПУ та ще 2 осіб притискають Ляміна до стіни. Після цього, як заявив потерпілий, Чередніченко штовхнув його кілька разів, а Мустафа Алоєв взяв його за горло та вдарив по голові.

Відео з камер спостереження у мерії Полтави: дивіться відео

У суді Лямін зазначив, що тоді Чередніченко підійшов до нього, аби висловити претензії через сміття та бруд біля його будинку. Робив він це, за словами віцемера Полтави, у агресивній манері. 

Натомість Чередніченко запевняв, що конфлікт розпочав саме Лямін: мовляв, почав ображати його з товаришами. Вони сприйняли це як агресію, тому й почалася штовханина. Колишній лідер Соціалістичної партії наголосив, – він захищався, а не нападав.

Автор: Ірина Буртик
Теги: Судді Соціалістична партія Новини Полтави Новини України
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