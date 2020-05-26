Побив віцемера: голову Соціалістичної партії у Полтаві засудили до 3 років

Суд виніс вирок голові полтавського осередку Соціалістичної партії Сергію Чередніченку. У 2018 році він разом із кількома друзями побив заступника мера.

Політика визнали винним, тож він отримав покарання у виглядів 3 років позбавлення волі, повідомляє сайт Судової влади України.

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Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, поки вирок не набере законної сили.

Зазначимо, що Чередніченко не прийшов на судове засідання, на якому оголошували вирок. Тож його оголосили у розшук, суд постановив ухвалу про його затримання та поміщення до СІЗО.

Що відомо про побиття віцемера Полтави

Інцидент трапився 16 травня 2019 року. Чередніченко напав на заступника мера Полтави Андрія Ляміна у коридорі міської ради.



На відео з камер спостереження видно, як голова полтавського осередку СПУ та ще 2 осіб притискають Ляміна до стіни. Після цього, як заявив потерпілий, Чередніченко штовхнув його кілька разів, а Мустафа Алоєв взяв його за горло та вдарив по голові.

Відео з камер спостереження у мерії Полтави: дивіться відео

У суді Лямін зазначив, що тоді Чередніченко підійшов до нього, аби висловити претензії через сміття та бруд біля його будинку. Робив він це, за словами віцемера Полтави, у агресивній манері.

Натомість Чередніченко запевняв, що конфлікт розпочав саме Лямін: мовляв, почав ображати його з товаришами. Вони сприйняли це як агресію, тому й почалася штовханина. Колишній лідер Соціалістичної партії наголосив, – він захищався, а не нападав.