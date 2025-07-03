В Виннице избили подростка: полиция разоблачила нападавших: полиция разоблачила нападавших

На улице Келецкой в Виннице произошло нападение на 15-летнего подростка. Парня избили двое местных жителей, из-за чего он оказался в больнице.

Инцидент произошел возле одного из магазинов. Сейчас правоохранители проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства инцидента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главное управление нацполиции в Винницкой области.

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Что произошло в Виннице

Об инциденте сообщила мать потерпевшего, которая обратилась в полицию. Ее 15-летний сын после избиения самостоятельно пошел за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него телесные повреждения.

Как отмечают в полиции Винницкой области, ювенальные правоохранители выяснили, что нападающими были местные жители в возрасте 15 и 18 лет. Их опросили в присутствии родителей, после чего им сообщили о подозрении в совершении преступления.

Уголовное производство открыли по статье о хулиганстве, совершенное группой лиц, за которое предусматривает до четырех лет ограничения или лишения свободы. Сейчас следователи продолжают выяснять мотивы конфликта и все обстоятельства происшествия.

Напомним, 9 июня в Белгород-Днестровском районе в Белгород-Днестровском районе 17-летний парень избил 12-летнего сына военного, нападение снял другой парень на камеру, полиция задержала двух подозреваемых. Полиция начала уголовное производство за пытки, возможное наказание для подозреваемых лишением свободы на срок до 10 лет.