Избиратель 2019 года похож на избирателя 2010, – эксперт

Центральная избирательная комиссия почти завершила подсчет голосов – 99,85. Лидером стал Владимир Зеленский с результатом в 73,22%. Действующий Президент Украины Петр Порошенко получил 24,46%.

Ключевой критерий избирателя – это отношение к власти, а оно всегда отрицательное, сказал в прямом эфире 24 каналу аналитик, член координационного совета общественной сети "ОПОРА" Александр Неберикрут.

Читайте также: Рейтинг Зеленского будет очень быстро падать, – Кошкина

По его словам, если сравнивать избирателя, то это надо делать в разных электоральных циклах Избиратель 2019 года очень похож на избирателя 2010 года. Это выборы, когда балотировался Виктор Янукович и Владимир Ющенко.

Избирателя определяет контекст, в котором он существует. И очень странно, потому что контекст 2019 года похож с 2014 годом. Была война, потеря части территорий и угроза. Однако, надо учитывать, что мы к этому привыкли,

– заявил Александр Неберикрут.

Аналитик отметил, что избиратель чувствует себя в 2010 году, когда есть угроза олигархов и непонятно, куда движется страна.

24 канал провел расследование, почему украинцы голосовали за Зеленского. Большинство его избирателей – это молодежь с Юга и Центра страны. Меньше всего голосов кандидат получил в трех областях Западной Украины, а также на Донбассе. По гендерному признаку за шоумена голосовали почти одинаковое количество мужчин и женщин. Они были с высшим или незаконченным высшим образованием.

Петра Порошенко поддержали преимущественно люди среднего и старшего возраста на Западе и в Центре Украины. Больше мужчин, чем женщин отдали свои голоса за Петра Алексеевича. Среди избирателей Порошенко людей с высшим образованием несколько больше, чем у Зеленского.



Владимир Зеленский победил Петра Порошенко