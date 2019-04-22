Рейтинг Зеленского будет очень быстро падать, – Кошкина

О результатах выборов, электорате Владимира Зеленского и окружении победителя второго тура – в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка Соня Кошкина.

– Новые выборы не являются окном возможностей. Зеленский набрал больше всего голосов среди всех президентов. 73% – это колоссальный результат. Однако, есть одно но, анализ его социологии свидетельствует о том, что голосовали не за него, а против Порошенко.

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– Своего собственного ядра Зеленский не имеет. И говорить о том, что его будут поддерживать последователи не приходится. У него не будет так называемых 100 дней медового месяца, когда президент имеет высокий уровень доверия. Он не представил своих министров.

– Также надо понимать, что когда мы обсуждаем кадровые назначения Зеленского, то ему не выгодно сейчас кого-то назначать. Ему выгодно говорить, что он имеет кандидатуры, а парламент его не поддерживает. И он плохой, его надо поменять.

– Зеленский обречен быстро терять свой рейтинг. Зеленский – это сосуд и от людей в его окружении зависит то, каким будет его наполнение.

– Если делать какие-то грамотные пиар-шаги, то можно ожидать, что какой-то рейтинг сохранится. Однако, они будут отличаться. Он мало общался с медиа, только виртуально. Он похож на Виктора Януковича, который также не хотел общаться с медиа. Это не изменится с приобретением им полномочий.



На президентских выборах лидирует Владимир Зеленский