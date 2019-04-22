Рейтинг Зеленського дуже швидко падатиме, – Кошкіна

Про результати виборів, електорат Володимира Зеленського та оточення переможця другого туру – у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Соня Кошкіна.

– Нові вибори – не є вікном можливостей. Зеленський набрав найбільше голосів серед усіх президентів. 73% - це колосальний результат. Проте, є одне але, аналіз його соціології свідчить про те, що голосували не за нього, а проти Порошенка.

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– Свого власного ядра Зеленський немає. І говорити про те, що його підтримуватимуть послідновники не доводиться. У нього не буде так званих 100 днів медового місяця, коли президент має високий рівень довіри. Він не представив своїх міністрів.

– Також треба розуміти, що коли ми обговорюємо кадрові призначення Зеленського, то повинні розуміти, що йому не вигідно зараз когось призначати. Йому вигідно казати, що він має кандидатури, а парламент його не підтримує. І він поганий, його треба поміняти.

– Зеленський приречений швидко втрачати свій рейтинг. Зеленський – це сосуд і від людей в його оточенні залежить те, яким буде його наповнення.

– Якщо робити якісь грамотні піар-кроки, то можна очікувати, що якийсь рейтинг збережеться. Однак, вони відрізнятимуться. Він мало спілкувався з медіа, лише віртуально. Він схожий на Віктора Януковича, який також не хотів спілкуватися з медіа. Це не зміниться з набуттям ним повноважень.



На президентських виборах лідирує Володимир Зеленський