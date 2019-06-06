Избирательный кодекс в Украине: готовы ли нардепы поддержать законопроект

В ближайшие недели в Украине может исчезнуть самая коррумпированная избирательная система – закрытые партийные списки с мажоритаркой. Ведь Верховная Рада наконец берется за рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении.

Почему возникла необходимость изменить избирательную систему

Один из соавторов избирательного кодекса Леонид Емец убежден, что украинская избирательная система, введенная еще во времена Януковича – худшая из всех возможных.

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"Кандидат берет чемодан денег, идет к партийному руководителю, покупает себе проходное место в списке. Половина парламента избирается по мажоритарке. Это – гречка, подкуп, админресурс", – подчеркнул он.

Например, Сергей Шахов раздает сахар, Сергей Пашинский – продуктовые наборы, а Алексей Гончаренко – подарки бюджетникам. Предотвратить же подкуп избирателей может изменение избирательного законодательства, заложенное в Избирательном кодексе.



Избирательная система в Украине

В ноябре 2017 года парламент чудом собрал 226 необходимых голосов в поддержку документа. Нардепы подали 4,5 тысяч поправок. Полтора года их обрабатывала рабочая группа.

Вынесение кодекса в сессионный зал тормозил только профильный комитет. Нардепы от БПП и "Народного фронта" прогуливали заседания и полгода срывали кворум. Собрались только в конце мая.

Что может изменить закон

Избирательный кодекс предусматривает отмену мажоритарки и внедрение открытых партийных списков с региональными округами. То есть вместо 200 одномандатных округов, будет 26 региональных. Каждая партия будет иметь свой порядковый номер, его будет иметь и каждый кандидат из списка.

Бюллетень станет значительно меньше, в нем будет только две графы: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты с партийного".



Бюллетень может стать значительно меньше

Нужно будет лишь записать порядковый номер партии и кандидата с нее.

Если кандидат в парламент наберет соответствующее количество голосов избирателей, он сможет переместиться вверх по списку или наоборот опуститься вниз,

– пояснил Руслан Сидорович, народный депутат.

Поэтому фактически украинцы самостоятельно будут формировать список партии, за которую голосуют. В частности, снизится проходной барьер – с 5 до 4%. А еще из улиц исчезнет внешняя политическая реклама.

Готовы ли нардепы поддержать законопроект

Такую избирательную систему уже готовы поддержать все парламентские фракции. Даже в БПП, который все это время тормозил рассмотрение, после попытки президента Зеленского отменить мажоритарку и оставить закрытые партийные списки, согласились поддержать Избирательный кодекс.

Верховная Рада сосредоточиться на тщательном рассмотрении во втором чтении Избирательного кодекса, найти оптимальную модель открытых списков и поддержать этот законопроект в целом,

– заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

Нет консолидации только среди мажоритарщиков. Ведь часть из них хочет оставить коррупционную мажоритарную составляющую. Авторы законопроекта убеждены, что 226 голосов на принятие Избирательного кодекса есть.

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Однако у нардепов есть только три пленарных недели, чтобы рассмотреть 4,5 тысячи поправок и успеть проголосовать Избирательный кодекс в целом. Впрочем, даже если парламент успеет до конца сессии, на внеочередных выборах мы будем выбирать нардепов еще по старой системе. Новые правила будут применены только через пять лет.