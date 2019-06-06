Виборчий кодекс в Україні: чи готові нардепи підтримати законопроект

Найближчими тижнями в Україні може зникнути найкорумпованіша виборча система – закриті партійні списки з мажоритаркою. Адже Верховна Рада нарешті береться за розгляд Виборчого кодексу в другому читанні.

Чому виникла потреба змінити виборчу систему

Один зі співавторів виборчого кодексу Леонід Ємець переконаний, що українська виборча система, запроваджена ще за часів Януковича – найгірша з усіх можливих.

Читайте також: За кого українці готові проголосувати на виборах до Ради: результати опитування

"Кандидат бере чемодан грошей, йде до партійного керівника, купує собі прохідне місце в списку. Половина парламенту обирається за мажоритаркою. Це – гречка, підкуп, адмінресурс", – наголосив він.

Наприклад, Сергій Шахов роздає цукор, Сергій Пашинський – продуктові набори, а Олексій Гончаренко – подарунки бюджетникам. Запобігти ж підкупу виборців може зміна виборчого законодавства, закладена у Виборчому кодексі.



Виборча система в Україні

У листопаді 2017 року парламент дивом зібрав 226 необхідних голосів на підтримку документа. Нардепи подали 4,5 тисячі поправок. Півтора року їх опрацьовувала робоча група.

Винесення кодексу до сесійної зали гальмував лише профільний комітет. Нардепи від БПП та "Народного фронту" прогулювали засідання й півроку зривали кворум. Зібралися лише наприкінці травня.

Що може змінити закон

Виборчий кодекс передбачає скасування мажоритарки та запровадження відкритих партійних списків з регіональними округами. Тобто замість 200 одномандатних округів, буде 26 регіональних. Кожна партія матиме свій порядковий номер, його матиме й кожен кандидат зі списку.

Бюлетень стане значно меншим, в ньому буде лише дві графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного".



Бюлетень може стати значно меншим

Потрібно буде лише записати порядковий номер партії та кандидата з неї.

Якщо кандидат у парламент набере відповідну кількість голосів виборців, він зможе переміститися вверх по списку або навпаки опуститися вниз,

– пояснив Руслан Сидорович, народний депутат.

Тож фактично українці самостійно формуватимуть список партії, за яку голосують. Зокрема, знизиться прохідний бар'єр – з 5 до 4%. А ще з вулиць зникне зовнішня політична реклама.

Чи готові нардепи підтримати законопроект

Таку виборчу систему вже готові підтримати всі парламентські фракції. Навіть в БПП, який увесь цей час гальмував розгляд, після спроби президента Зеленського скасувати мажоритарку та залишити закриті партійні списки, погодилися підтримати Виборчий кодекс.

Верховна Рада має зосередитись на ретельному розгляді в другому читанні Виборчого кодексу, знайти оптимальну модель відкритих списків й підтримати цей законопроект в цілому,

– заявив голова фракції БПП Артур Герасимов.

Немає консолідації лише серед мажоритарників. Адже частина з них хоче залишити корупційну мажоритарну складову. Автори законопроекту переконані, що 226 голосів на ухвалення Виборчого кодексу є.

Читайте також: Чому Зеленському невигідні відкриті списки на виборах: пояснення експерта

Проте у нардепів є лише три пленарні тижні, аби розглянути 4,5 тисячі поправок й встигнути проголосувати Виборчий кодекс в цілому.

Втім, навіть якщо парламент встигне до кінця сесії, на позачергових виборах ми обиратимемо нардепів ще за старою системою. Нові правила застосують лише за п'ять років.