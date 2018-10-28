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      Избран новый президент Бразилии

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      Жаир Болсонару побеждает на президентских выборах в Бразилии
      Жаир Болсонару побеждает на президентских выборах в Бразилии / Фото из открытых источников

      Ультраправый депутат парламента Бразилии Жаир Болсонару побеждает во втором туре президентских выборов в стране.

      Об этом сообщает издание Todayonline.

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      Отмечается, что по результатам подсчета 95 процентов голосов избирателей Болсонару получил 56 процентов, значительно опередив бывшего мэра Сан-Паулу Фернандо Хаддада, который набрал 44 процента

      Напомним, что в начале сентября, во время встречи с избирателями, на Жаира Болсонару было совершено нападение, в результате которого он получил ножевое ранение. Сначала обнаружили что рана было не глубокой, однако впоследствии состояние кандидата в президенты ухудшилось и его перевели в больницу Санта Каса в городе Жуис-ди-Фора и прооперировали.

      Кто такой Жаир Болсонару?63-летний военный в отставке. В прошлом парашютист-десантник, позиционирует себя как антисистемный протестный кандидат. Во время предвыборной агитации использовал гомофобную и расистскую риторику. Выступает за возвращение смертной казни и одобрительно отзывается о периоде военной диктатуры в Бразилии в 1964-1985 годах.

      Выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года. Он стал первым кандидатом в этой гонке, собрал 1 миллион реалов пожертвований во время кампании за первые 59 дней, в среднем получая от избирателей по 17 тысяч реалов в день.

      Теги: Латинськая Америка Бразилия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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