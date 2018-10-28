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      Обрано нового президента Бразилії

      92 Читать новость на русском
      Жаїр Болсонару перемагає на президентських виборах у Бразилії
      Жаїр Болсонару перемагає на президентських виборах у Бразилії / Фото з відкритих джерел

      Ультраправий депутат парламенту Бразилії Жаїр Болсонару перемагає у другому турі президентських виборів в країні.

      Про це повідомляє видання Todayonline.

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      Зазначається, що за результатами підрахунку 95 відсотків голосів виборців, Болсонару отримав 56 відсотків, значно випередивши колишнього мера Сан-Паулу Фернандо Хаддада, який набрав 44 відсотки

      Нагадаємо, що на початку вересня, під час зустрічі з виборцями, на Жаїра Болсонару було скоєно напад, внаслідок якого він отримав ножове поранення. Спершу виявили що рана була не глибокою, однак згодом стан кандидата у президенти погіршився і його перевели до лікарні Санта Каса у місті Жуіс-ді-Фора та прооперували.

      Хто такий Жаїр Болсонару?63-річний військовий у відставці. В минулому парашутист-десантник, позиціює себе як антисистемний протестний кандидат. Під час передвиборчої агітації використовував гомофобну та расистську риторику. Виступає за повернення смертної кари і схвально відгукується про період військової диктатури у Бразилії в 1964-1985 роках.

      Висунув свою кандидатуру на президентських виборах 2018 року. Він став першим кандидатом в цій гонці, що зібрав 1 мільйон реалів пожертвувань під час кампанії: за перші 59 днів він в середньому отримував від виборців по 17 тисяч реалів щодня.

      Теги: Новини політики Бразилія Латинська Америка
      Джерело: 24 Канал
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