Обрано нового президента Бразилії

Ультраправий депутат парламенту Бразилії Жаїр Болсонару перемагає у другому турі президентських виборів в країні.

Про це повідомляє видання Todayonline.

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Зазначається, що за результатами підрахунку 95 відсотків голосів виборців, Болсонару отримав 56 відсотків, значно випередивши колишнього мера Сан-Паулу Фернандо Хаддада, який набрав 44 відсотки

Нагадаємо, що на початку вересня, під час зустрічі з виборцями, на Жаїра Болсонару було скоєно напад, внаслідок якого він отримав ножове поранення. Спершу виявили що рана була не глибокою, однак згодом стан кандидата у президенти погіршився і його перевели до лікарні Санта Каса у місті Жуіс-ді-Фора та прооперували.

Хто такий Жаїр Болсонару?63-річний військовий у відставці. В минулому парашутист-десантник, позиціює себе як антисистемний протестний кандидат. Під час передвиборчої агітації використовував гомофобну та расистську риторику. Виступає за повернення смертної кари і схвально відгукується про період військової диктатури у Бразилії в 1964-1985 роках.



Висунув свою кандидатуру на президентських виборах 2018 року. Він став першим кандидатом в цій гонці, що зібрав 1 мільйон реалів пожертвувань під час кампанії: за перші 59 днів він в середньому отримував від виборців по 17 тисяч реалів щодня.