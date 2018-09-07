Раненого кандидата в президенты Бразилии перевели в больницу Сан Паулу: его состояние ухудшилось

Кандидата в президенты Бразилии и депутата парламента от Социал-либеральной партии Жаира Болсонару после полученного ножевого ранения доставили в больницу Санта Каса в городе Жуис-ди-Фора и прооперировали.

Об этом сообщило издание AFP.

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Отмечается, что в пятницу, 7 сентября, Жаира Болсонару перевели в больницу города Сан Паулу.

Пациента Жаира Болсонару недавно перевели. Сейчас он находится в больнице Альберта Эйнштейна в Сан Паулу,

– сказала пресс-секретарь больницы Санта-Каса города Жуис-ди-Фора.

После того, как Болсонару прооперировали медики, сообщили, что причененные телесные повреждения незначительны, поскольку рана была поверхностной, но впоследствии оказалось, что все гораздо серьезнее.

Утром, 7 сентября, медики сообщили, что в результате нападения повреждена важная артерия, а также кишечник. Нож задел также печень и одно легкое.

Он потерял много крови и прибыл в больницу едва не мертвым,

– сообщил сын политика.

В больнице отметили, что следующие двое суток станут определяющими для выздоровления политика. Из-за повреждения кишечника есть высокая угроза инфекционных заболеваний.

Напомним, что в четверг, 6 сентября, кандидата в президенты Бразилии Жаира Болсонару ранили ножом в живот во время встречи с избирателями в городе Жуис-ди-Фора в штате Минас-Жерайс на востоке страны.