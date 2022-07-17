Избрание главы САП: заседание не отменялось, но кворума для проведения пока нет

Заседание по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры не отменялось. Однако некоторые члены кворума для его проведения не выходят на связь, поэтому его пока нет.

В комиссии надеются, что кворум все-таки соберется. Об этом рассказала глава комиссии по отбору руководителя САП Екатерина Коваль.

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Заседания по избранию главы САП не отменяли

На сайте Офиса генпрокурора недавно появилось объявление о заседании конкурсной комиссии по избранию главы САП, которое запланировано на 19 июля. Однако впоследствии оно исчезло. Об этом сообщил глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

Только на этой неделе о конкурсе власти в который раз напомнили послы G7 и посол ЕС. Повторили, что это самое простое требование по пути в ЕС. И весь мир наблюдает за процессом. Но самая плохая часть ОП (и председатель комиссии Коваль) и дальше продолжают делать из Украины посмешище,

– заявил Шабунин.

Однако Коваль подчеркнула, что заседание не отменялось. Его готовы провести в намеченное время, если соберется необходимое количество членов конкурсной комиссии.

"Объявление было дано заблаговременно. На сегодня нет кворума. Есть четыре представителя от Верховной рады, два представителя от Совета прокуроров, которые согласились принять в нем участие. С некоторыми членами конкурсной комиссии на сегодня нет связи ", – добавила председатель комиссии.

Она отметила, что комиссия надеется, что кворум подтвердят, а апелляционный суд 18 июля отменит решение окружного административного суда Киева, чтобы комиссия имела судебное решение.

"19 июля мы пока планируем заседание. Как только будет кворум, мы его проведем", – отметила Коваль.

По ее словам, иностранные члены комиссии подтвердили возможность участия 20 и 21 июля. В свою очередь некоторые члены от Верховной рады предлагают провести его 21. Поэтому комиссия готова провести заседание в период с 19 по 21 июля.

В то же время 18 июля завершается срок рассмотрения апелляционной жалобы относительно решения ОАСК, поэтому суд должен вынести окончательное решение. По словам Коваль, суд перешел в письменное производство без вызова сторон, поэтому комиссия не участвует в заседании.

"Но мы уверены в том, что решение ОАСК будет отменено. И как только это произойдет, на основе нашего действующего порядка мы завершим конкурсные процедуры, утвердим решение конкурсной комиссии, окончательные результаты проведенного конкурса и внесем представление о назначении руководителя", – отметила председатель комиссии.

В то же время Коваль не уточнила, какие члены кворума не выходят на связь.

Кратко об избрании главы САП

Окружной административный суд 20 декабря 2021 сообщил, что отменяет Порядок работы конкурсной комиссии САП. Причиной тому является то, что конкурсная комиссия потеряла право на определение порядка проведения конкурса.

В решении суда говорится, что до 16 июля 2015 комиссия имела полномочия определять порядок проведения, а после этой даты – только организовывать и проводить конкурс.

В декабре прошлого года комиссия провела последние собеседования с финалистами и объявила результаты. Однако победителя не утвердили.

По итогам всех этапов отбора стать главой САП должен детектив НАБУ Александр Клименко, а его заместителем – прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Назначение избранного на конкурсе главы САП и проведение конкурса на должность главы НАБУ являются условиями для сохранения статуса кандидата Украины на вступление в ЕС.

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В состав комиссии по избранию главы САП входит 11 членов: Совет прокуроров предложил четырех международных экспертов, а Верховная Рада – 7 своих кандидатов.