Избрание меры пресечения Петру Порошенко: онлайн-трансляция
Печерский суд Киева 8 июля продолжил заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко. Под зданием суда собрались сторонники пятого президента.
Запобіжний захід Порошенку обирають у справі, за якою Офіс генпрокурора оголосив нардепові підозру 10 червня, повідомляє 24 канал.
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Який запобіжний захід просять прокурори
Спочатку в Офісі генпрокурора Ірини Венедиктової заявляли, що будуть вимагати для Порошенка арешту з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.
Однак вже на засідання 18 червня прокурори заявили, що розраховують на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. На попередньому засідані адвокати Порошенка вимагали відводу групи прокурорів, але суд у цьому відмовив.
Сам Петро Порошенко прийшов на судове засідання. Перед цим він виступив перед своїми прихильниками і заявив про політичні переслідування влади. Потім п'ятий президент пішов на засідання суду.
Порошенко прийшов на суд / Фото Вікторії Покатілової для 24 каналу
Дивіться відео онлайн-трансляції обрання запобіжного заходу Порошенку:
За що судять Петра Порошенка
- За версією прокуратури, в 2018 році президент Порошенко схилив тодішнього голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення влади і службових повноважень, аби той призначив своїм першим заступником Сергія Семочка.
- 1 липня також відбувся допит Порошенка в ДБР як підозрюваного у справі призначення Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки. Порошенко відмовився від дачі показань.
- Додамо, що запобіжний захід Порошенку обирає скандально відомий суддя Сергій Вовк. Саме він у 2012 році виніс обвинувальний вирок Юрію Луценку, а в 2019 році ухвалив рішення на користь Андрія Портнова, задовольнивши його позов на 7 мільйонів гривень до Міністерства юстиції та Держказначейства (за шкоду, нібито завдану репутації).
- Сам Порошенко вважає справу політичним тиском і переслідуванням з боку влади. Судові засідання супроводжуються акціями його прихильників.
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