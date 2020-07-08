Печерський суд Києва 8 липня продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку. Під будівлею суду зібралися прихильники п'ятого президента.

Запобіжний захід Порошенку обирають у справі, за якою Офіс генпрокурора оголосив нардепові підозру 10 червня, повідомляє 24 канал.

До теми Венедіктова розписала на дошці, чому виклик на допит Порошенка законний: відео

Який запобіжний захід просять прокурори

Спочатку в Офісі генпрокурора Ірини Венедиктової заявляли, що будуть вимагати для Порошенка арешту з можливістю внесення 10 мільйонів гривень застави.

Однак вже на засідання 18 червня прокурори заявили, що розраховують на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. На попередньому засідані адвокати Порошенка вимагали відводу групи прокурорів, але суд у цьому відмовив.

Сам Петро Порошенко прийшов на судове засідання. Перед цим він виступив перед своїми прихильниками і заявив про політичні переслідування влади. Потім п'ятий президент пішов на засідання суду.



Порошенко прийшов на суд / Фото Вікторії Покатілової для 24 каналу

Дивіться відео онлайн-трансляції обрання запобіжного заходу Порошенку:

За що судять Петра Порошенка

За версією прокуратури, в 2018 році президент Порошенко схилив тодішнього голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення влади і службових повноважень, аби той призначив своїм першим заступником Сергія Семочка.

1 липня також відбувся допит Порошенка в ДБР як підозрюваного у справі призначення Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки. Порошенко відмовився від дачі показань.

Додамо, що запобіжний захід Порошенку обирає скандально відомий суддя Сергій Вовк. Саме він у 2012 році виніс обвинувальний вирок Юрію Луценку, а в 2019 році ухвалив рішення на користь Андрія Портнова, задовольнивши його позов на 7 мільйонів гривень до Міністерства юстиції та Держказначейства (за шкоду, нібито завдану репутації).

Сам Порошенко вважає справу політичним тиском і переслідуванням з боку влади. Судові засідання супроводжуються акціями його прихильників.

До теми Це псує імідж держави, але непокарана корупція гірше, – Шмигаль про справу Порошенка