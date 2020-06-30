Генеральний прокурор Ірина Венедіктова взялася роз’яснювати законність виклику п’ятого президента України Петра Порошенка на допит. До цього його адвокати заявляли про фальсифікацію постанови про вручення йому підозри.

Відтак, Венедіктова вирішила намалювати на дошці кілька схем, аби роз’яснити законність виклику Порошенка на допит. Відео, на якому Венедіктова малює та розписує процедуру оприлюднила пресслужба Офісу генпрокурора.

Раніше Порошенко не прийшов на допит у ДБР

Що цьому передувало:

Напередодні адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що Венедіктова заднім числом оформила постанову про вручення підозри.

За його словами, у цій постанові з’явилися статті 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу) та 382 (невиконання судового рішення) Кримінального Кодексу України, справу за якими закрили ще 25 травня.

Як це пояснила Венедіктова

Генпрокурор вдалася до візуалізації. У своєму відео вона наочно пояснила процедуру повідомлення про підозру Порошенкові. За її словами, вона відбулася у спосіб, передбачений Кримінально-процесуальним кодексом України та уповноваженим на це прокурором.

Помилки немає! Оскільки постанова в описовій частині містить посилання на всі статті за якими кримінальне провадження розслідувалось, у тому числі і закриті, а доручення містило кваліфікацію за конкретним епізодом, у якому винесено повідомлення про підозру,

– зауважила Венедіктова.

Венедіктова пояснює, чому виклик Порошенка на допит – це законно: детальніше у відео

Вона також додала, що допит Петра Порошенка не відбувся 30 червня у зв’язку із проханням сторони захисту провести допит та обрання запобіжного заходу в один день – 1 липня.