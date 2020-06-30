Петро Порошенко не прийшов 30 червня на допит у Державне бюро розслідувань. Напередодні його адвокат Ігор Головань заявив, що п’ятий президент викликів на допит у передбаченому законом порядку не отримував.

У ДБР Порошенко не прийшов

Раніше ДБР повідомило, що викликає Петра Порошенка 30 червня на допит як підозрюваного на своєму сайті, пише 24 канал.

Цьому передувало Цього разу в якості підозрюваного: ДБР публічно викликало Порошенка на допит

Однак п’ятий президент на допит не з’явився. У телеграм-каналі PavlovskyNews зазначили, що про неявку Порошенка свідчить і відсутність його підтримки поблизу будівлі ДБР. Адже зазвичай п’ятого президента приходять підтримати багато людей.

Напередодні про те, що політик не збирається на допит, у фейсбуці заявляв і його адвокат Ігор Головань. За словами захисника, Порошенко не отримував викликів на допит "у передбаченому законом порядку".

"Відосики", оголошення на сайтах і парканах ми не сприймали і не сприйматимемо,

– написав Головань.

Та додав, що допит відбудеться 1 липня.

До слова, Порошенка викликають у ДБР за заявою голови АП Віктора Януковича Андрія Портнова.

Деталі справи Порошенка