Порошенко не пришел на допрос в ГБР
Петр Порошенко не пришел 30 июня на допрос в Государственное бюро расследований. Накануне его адвокат Игорь Головань заявил, что пятый президент вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал.
У ДБР Порошенко не прийшов
Раніше ДБР повідомило, що викликає Петра Порошенка 30 червня на допит як підозрюваного на своєму сайті, пише 24 канал.
Цьому передувало Цього разу в якості підозрюваного: ДБР публічно викликало Порошенка на допит
Однак п’ятий президент на допит не з’явився. У телеграм-каналі PavlovskyNews зазначили, що про неявку Порошенка свідчить і відсутність його підтримки поблизу будівлі ДБР. Адже зазвичай п’ятого президента приходять підтримати багато людей.
Напередодні про те, що політик не збирається на допит, у фейсбуці заявляв і його адвокат Ігор Головань. За словами захисника, Порошенко не отримував викликів на допит "у передбаченому законом порядку".
"Відосики", оголошення на сайтах і парканах ми не сприймали і не сприйматимемо,
– написав Головань.
Та додав, що допит відбудеться 1 липня.
До слова, Порошенка викликають у ДБР за заявою голови АП Віктора Януковича Андрія Портнова.
Деталі справи Порошенка
- Справа, у якій викликають Петра Порошенка стосується начебто "захоплення державної влади".
- Про виклик Порошенка на допит ДБР повідомило на своєму сайті, а згодом у фейсбуці, що доволі нетипово.
- Портнов чи не найчастіше заявляє в правоохоронні органи на Порошенка. Всього на п’ятого президента відкрили близько 20 справ.