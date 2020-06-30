Це псує імідж держави, але непокарана корупція гірше, – Шмигаль про справу Порошенка
Денис Шмигаль заявив, що розслідування справи Петра Порошенка негативно позначається на іміджі України. Однак прем’єр-міністр переконаний, що нести відповідальність за злочини і порушення закону всі повинні однаково. Крім того, у справах Порошенка очільник уряду не бачить політичного замовлення.
Розслідування проти керівників держави, тим більше, якщо є факти на підтвердження, – завжди дестабілізація та неприємний момент для держави, заявив Денис Шмигаль в інтерв’ю ВВС.
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За його словами, ідеальний варіант, коли політики поводяться відповідально, не потрапляють у корупційні скандали і не зраджують інтереси держави.
Натомість коли такі ситуації виникають, "це виглядає не дуже добре".
Коли йде мова про покарання для політиків високого рівня в Україні – це псує імідж держави. Але інший бік медалі – покарання має бути невідворотне для всіх,
– заявив Шмигаль.
Прем’єр також додав, що яким би прикрив не виглядало розслідування на міжнародній арені, "набагато прикрішою виглядатиме корупція, яка не карається".
Очільник уряду наголосив, що у справах щодо політиків попередніх генерацій він не бачить політичного замовлення.
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Справа Порошенка: що відомо
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- 18 червня у Печерському суді почали обирати йому запобіжний захід. Однак засідання вирішили перенести на 1 липня.