Денис Шмигаль заявив, що розслідування справи Петра Порошенка негативно позначається на іміджі України. Однак прем’єр-міністр переконаний, що нести відповідальність за злочини і порушення закону всі повинні однаково. Крім того, у справах Порошенка очільник уряду не бачить політичного замовлення.

Розслідування проти керівників держави, тим більше, якщо є факти на підтвердження, – завжди дестабілізація та неприємний момент для держави, заявив Денис Шмигаль в інтерв’ю ВВС.

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За його словами, ідеальний варіант, коли політики поводяться відповідально, не потрапляють у корупційні скандали і не зраджують інтереси держави.

Натомість коли такі ситуації виникають, "це виглядає не дуже добре".

Коли йде мова про покарання для політиків високого рівня в Україні – це псує імідж держави. Але інший бік медалі – покарання має бути невідворотне для всіх,

– заявив Шмигаль.

Прем’єр також додав, що яким би прикрив не виглядало розслідування на міжнародній арені, "набагато прикрішою виглядатиме корупція, яка не карається".

Очільник уряду наголосив, що у справах щодо політиків попередніх генерацій він не бачить політичного замовлення.

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