Денис Шмыгаль заявил, что расследование дела Петра Порошенко негативно сказывается на имидже Украины. Однако премьер-министр убежден, что нести ответственность за преступления и нарушения закона все должны одинаково. Кроме того, по делам Порошенко глава правительства не видит политического заказа.

Расследование против руководителей, тем более, если есть факты, на подтверждение, – всегда дестабилизация и неприятный момент для государства, заявил Денис Шмыгаль в интервью ВВС.

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По его словам, идеальный вариант, когда политики ведут себя ответственно, не попадают в коррупционные скандалы и не изменяют интересам государства.

В то же время когда такие ситуации возникают, "это выглядит не очень хорошо".

Когда речь идет о наказании для политиков высокого уровня в Украине – это портит имидж государства. Но другая сторона медали – наказание должно быть неотвратимо для всех,

– заявил Шмыгаль.

Премьер также добавил, что каким бы не выглядело расследование на международной арене, "гораздо обиднее будет выглядеть коррупция, которая не наказывается".

Глава правительства подчеркнул, что по делам относительно политиков предыдущих поколений он не видит политического заказа.

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