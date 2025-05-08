Люди не ждали столь быстрого решения: что происходит в Ватикане после избрания нового Папы

Из дымохода Сикстинской капеллы 8 мая пошел белый дым. Это означает, что нового Папу Римского уже избрали.

В связи с этим на площади Святого Петра собралось около 50 тысяч человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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По данным издания, когда из капеллы люди увидели белый дым, в толпе раздались радостные возгласы. Все начали аплодировать, а потом раздались звуки колоколов. Там отмечают, что вероятно, люди ожидали решения относительно избрания нового Папы Римского чуть позже вечером и не надеялись, что это произойдет так быстро.

Вскоре с центрального балкона собора Святого Петра миру будет объявлено лицо Папы и его имя.

Отметим, что 7 мая на конклаве в Ватикане собрались 133 кардинала Римско-католической церкви для того, чтобы выбрать нового понтифика. А уже сегодня, 8 мая, было принято решение относительно этого. Однако, имя нового Папы пока неизвестно.

Добавим, что по традиции конклав происходит в Сикстинской капелле в несколько туров. Кардиналы выбирают нового Папу Римского в полной изоляции от внешнего мира.