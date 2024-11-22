Об этом 24 Каналу рассказал аналитик, политтехнолог, бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков, отметив, что эксперимент с применением ракеты "Орешник" оккупантам удался. Российская пропаганда будет развивать такой успех, угрожая этим оружием всему миру в ответ на любое противодействие стране-агрессору.

Смотрите также Какими могут быть характеристики ракеты "Арешник", о которой сказал Путин

Изготовление ракет

Александр Кочетков отметил, что россияне могут производить гиперзвуковые ракеты "Арешник" и другие в Московском институте теплотехники, однако серийное производство такого оружия происходит на Урале. Было бы полезным, если бы Воздушные силы Украины атаковали беспилотниками эти места. Это помешало бы оккупантам масштабировать изготовление своих военных разработок.

"Орешник" это достаточно примитивная ракета. Там нет каких-то новейших технологий,

– сказал политтехнолог.

Ракета большая, поэтому, по его мнению, оккупанты могут ее несколько упрощать и использовать собственные чипы. Они совсем не надежные, но задачи системы управления для похожего вида вооружения выполняют.

"Поэтому россияне могут производить такое оружие, но проблема в том, есть ли у них на это деньги, ведь экономика России постепенно теряет свои мощности", – добавил Александр Кочетков.

К слову, CNN сообщает, что Россия впервые в мире использовала баллистическую ракету для боевого удара. Украина стала первой жертвой этого типа оружия, которую чрезвычайно сложно перехватить даже самыми современными системами ПВО.