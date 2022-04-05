Изюм – самая активная боевая точка Харьковщины, но враг несет серьезные потери

На востоке Украины продолжаются ожесточенные боевые действия. На Харьковском направлении наиболее горячей точкой является город Изюм.

О ситуации в регионе рассказал глава ОВА Олег Синегубов. Также активная точка – это окрестности города, передает 24 канал.

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Они пытаются концентрировать большое количество военной техники, чтобы продвигаться дальше на Донбасс. Наши ВСУ там героически ведут бои и враг теряет большое количество своих самолетов, оружия, бронированной техники и живой силы,

– сказал Синегубов.

Он предупредил, что по другим направлениям ситуация может меняться каждый час. Сейчас есть понимание, что оккупанты к Харькову подступиться не смогут.

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