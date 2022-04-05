Про ситуацію в регіоні розповів голова ОВА Олег Синєгубов. Також активна точка – це околиці міста, передає 24 канал.

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Вони намагаються концентрувати велику кількість військової техніки, щоб просуватися далі на Донбас. Наші ЗСУ там героїчно ведуть бої і ворог втрачає велику кількість своїх літаків, зброї, броньованої техніки та живої сили,

– сказав Синєгубов.

Він попередив, що по інших напрямках ситуація може змінюватися щогодини. Наразі є розуміння, що окупанти до Харкова підступитися не зможуть.

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