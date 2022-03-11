В Изюме идет ожесточенный бой: эвакуационные автобусы не прошли по "зеленому коридору"

Украинцы не могут выбраться из окруженного Изюма в Харьковской области. Несмотря на условленный "зеленый коридор", оккупанты обстреливают все села вокруг.

Детали о сорванной эвакуации жителей города сообщил начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского горсовета Максим Стрельник.

На тему Интернат под Изюмом Россия обстреляла из "Града" и самолета: в стене застрял боеприпас

"К сожалению, ни мы, ни гуманитарная помощь от "Красного Креста", ни эвакуационные автобусы не смогли сегодня пройти по "зеленому коридору" в Изюме. С утра в городе началось ожесточенное сражение и взрывы не утихают. Прилегающие села также по варварски обстреливаются российскими оккупантами", – сообщил Максим Стрельник.

По его словам, в Изюме идет ожесточенное сражение. Вооруженные Силы и тероборона защищают город

"Мы молимся, чтобы им удалось остановить орду орков, которые двигаются на южную часть города, как тараканы из всех щелей", – отметил Максим Стрельник.

Напомним, 11 марта должна была пройти эвакуация мирных жителей из окруженных городов. Из Изюма людей должны были доставить в Лозовую.