В Изюме россияне бомбили жилые дома – 8 погибших, 2 детей

Трагические новости из Харьковской области. Враг пошел на бомбардировку города Изюм.

К сожалению, уже известно о по меньшей мере 8 погибших. Об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин.

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Изюм бомбили, есть погибшие

Заместитель мэра Изюма (это город в Харьковской области, являющейся одной из наиболее пострадавших от ударов российского оккупанта) Владимир Мацокин сообщил, что город начали бомбить.

Атака началась примерно в 23:59.

Удару подверглась многоэтажка и частный дом.

В частном доме – по меньшей мере 8 мирных людей погибли.

Враг также попал в полицию, начался пожар. В центре города – значительные разрушения, в исполкоме вылетели окна.

Путин не может напиться крови. Но мы знаем – он ответит за каждое преступление.

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