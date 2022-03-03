В Изюме россияне бомбили жилые дома – 8 погибших, 2 детей
Источник:Суспільне
Трагические новости из Харьковской области. Враг пошел на бомбардировку города Изюм.
К сожалению, уже известно о по меньшей мере 8 погибших. Об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин.
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Изюм бомбили, есть погибшие
Заместитель мэра Изюма (это город в Харьковской области, являющейся одной из наиболее пострадавших от ударов российского оккупанта) Владимир Мацокин сообщил, что город начали бомбить.
- Атака началась примерно в 23:59.
- Удару подверглась многоэтажка и частный дом.
- В частном доме – по меньшей мере 8 мирных людей погибли.
Враг также попал в полицию, начался пожар. В центре города – значительные разрушения, в исполкоме вылетели окна.
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