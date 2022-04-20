Об этом в своде от 20 апреля сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины. По их словам, противник приступил к перегруппировке.

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Изюмское направление остается нестабильным

Потерпев неудачу во время вчерашней попытки штурма , русские войска начали перегруппировку на Изюмском направлении. Выйдя из занятых ранее позиций, оккупанты перешли в район населенного пункта Дибровно.

Противник проводил наступательные действия, имеет частичный успех,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

В то же время оккупанты не смогли прорваться в районе населенного пункта Старая Гнилица.

Наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отошел,

– добавили в ведомстве.

Кроме того, россияне продолжают прорываться на административные границы Донецкой и Луганской областей и закрепиться в Рубежном и Новотошковском.