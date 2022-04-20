Об этом в своде от 20 апреля сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины. По их словам, противник приступил к перегруппировке.
Читайте также Россияне готовят наступление в направлении Лимана и хотят выйти на Славянск
Изюмское направление остается нестабильным
Потерпев неудачу во время вчерашней попытки штурма, русские войска начали перегруппировку на Изюмском направлении. Выйдя из занятых ранее позиций, оккупанты перешли в район населенного пункта Дибровно.
Противник проводил наступательные действия, имеет частичный успех,
– рассказали в Генштабе ВСУ.
В то же время оккупанты не смогли прорваться в районе населенного пункта Старая Гнилица.
Наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отошел,
– добавили в ведомстве.
Кроме того, россияне продолжают прорываться на административные границы Донецкой и Луганской областей и закрепиться в Рубежном и Новотошковском.
Обратите внимание – Россия потеряла 30% наступательной группировки: детали в видео