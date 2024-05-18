В Одесской области мужчина на глазах у детей жестоко проколол вилами бездомную собаку

В городе Измаил Одесской области мужчина проколол вилами бездомную собаку. По словам мужчины, пес якобы задушил ему кур.

Инцидент произошел в четверг, 16 мая, на глазах у детей. Именно они и сообщили о ранении собаки волонтерам, которые и вызвали полицию.

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Проколол собаку вилами

Корреспондент Общественного рассказала, что как сообщила волонтер Елена Карнишина, дети проходили мимо одного из частных домов по улице Нижнесадовая и увидели как две собаки перепрыгнули через провисшую сетку, попав во двор этого дома.

Одна из них, Лайка, начала душить кур. Вышел хозяин. Лайка успела убежать, а второго, серого пса, мужчина проколол вилами.

Дети увидели, что пес вышел со двора весь окровавленный и истекал кровью. Один из мальчиков позвонил своей маме. Она уже вышла на меня. Мы с моей мамой быстро прибежали, забрали его. Мать повезла животное в клинику. А я осталась на месте и вызвала полицию,

– говорит Елена.

Женщина отметила, что в результате этого пострадал невинный пес, который не трогал кур, а просто любил гулять с Лайкой и постоянно бегал за ней. Собака, которой удалось убежать, по словам Елены, была действительно склонна к тому, чтобы кого-то задушить, потому что она является охотничьим животным.

А вот серый пес до этого ни людям, ни животным никакого зла не вызвал. Сообщается также, что мужчина признался в содеянном, однако в своих действиях он не увидел чего-то страшного или неправильного.

"Я у него спросила, зачем вы взяли и прокололи собаку вилами. Можно же было прогнать, ударить или напугать. На что он ответил: "Они залезли ко мне во двор, задушили кур, что я должен был делать". Я так понимаю это не первая собака, если он так легко это сделал", – рассказала волонтер.

В Одесской области мужчина заколол вилами собаку / Фото Елены Карнишиной

Животное спасти, к сожалению, не удалось

Елена также добавила, что животное, к сожалению, не выжило, поскольку ранения были слишком серьезные. Ей сразу сделали рентген, провели операцию, пытались выкачать из легких воздух. Однако вечером того же дня пес умер.

Врач ввел его в наркоз, зашивал те дырки, откачивал воздух из легких. Попробовал еще что-то сделать, но к вечеру собака умерла. Он попросил разрешение на вскрытие и после этого сказал, что легкое и сердце пробиты дважды. Шансов там не было. Он его просто заколол,

– отметила она.

В то же время зоозащитница отметила, что правоохранители, которые приехали на вызов не приняли заявление. Как рассказала Елена, они сказали, что это не административная, а уголовная ответственность и этим должна заниматься следственно-оперативная группа.

Впоследствии в полиции заявили, что заявление от волонтера Елены Карнишиной принято. У владельца дома также взяли письменное объяснение. Все документы передали в Измаильский районный отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Если будет определен состав преступления материалы внесут в Единый реестр досудебных расследований.