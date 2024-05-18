Інцидент трапився у четвер, 16 травня, на очах у дітей. Саме вони й сповістили про поранення собаки волонтерів, які й викликали поліцію.

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Проколов собаку вилами

Кореспондентка Суспільного розповіла, що як повідомила волонтерка Олена Карнішина, діти проходили повз одного з приватних будинків по вулиці Нижньосадова і побачили як дві собаки перестрибнули через провислу сітку, потрапивши на подвір'я цього будинку.

Одна з них, Лайка, почала душити курей. Вийшов господар. Лайка встигла втекти, а другого, сірого пса, чоловік проколов вилами.

Діти побачили, що пес вийшов з подвір'я весь скривавлений і стікав кров'ю. Один з хлопчиків подзвонив своїй мамі. Вона вже вийшла на мене. Ми з моєю мамою швидко прибігли, забрали його. Мати повезла тварину в клініку. А я залишилася на місці й викликала поліцію,

– каже Олена.

Жінка наголосила, що внаслідок цього постраждав невинний пес, який не чіпав курей, а просто любив гуляти з Лайкою та постійно бігав за нею. Собака, якій вдалося втекти, за словами Олени, була дійсна схильна до того, щоб когось задушити, бо вона є мисливською твариною.

А от сірий пес до цього ні людям, ні тваринам жодного зла не спричинив. Повідомляється також, що чоловік зізнався у скоєному, однак у своїх діях він не побачив чогось страшного чи неправильного.

"Я в нього запитала, нащо ви взяли й прокололи собаку вилами. Можна ж було прогнати, вдарити чи налякати. На що він відповів: "Вони залізли до мене у двір, задушили курей, що я мав робити". Я так розумію це не перша собака, якщо він так легко це зробив", – розповіла волонтерка.

В Одеській області чоловік заколов вилами собаку / Фото Олени Карнішиної

Тварину врятувати, на жаль, не вдалося

Олена також додала, що тварина, на жаль, не вижила, оскільки поранення були надто серйозні. Їй одразу зробили рентген, провели операцію, намагалися викачати з легень повітря. Однак ввечері того ж дня пес помер.

Лікар ввів його в наркоз, зашивав ті дірки, відкачував повітря з легень. Спробував ще щось зробити, але до вечора собака помер. Він попросив дозвіл на розтин і після цього сказав, що легеня і серце пробиті двічі. Шансів там не було. Він його просто заколов,

– зазначила вона.

Водночас зоозахисниця наголосила, що правоохоронці, які приїхали на виклик не прийняли заяву. Як розповіла Олена, вони сказали, що е не адміністративна, а кримінальна відповідальність і цим має займатися слідчо-оперативна група.

Згодом у поліції заявили, що заява від волонтерки Олени Карнішиної прийнята. У власника будинку також взяли письмове пояснення. Всі документи передали до Ізмаїльського районного відділу поліції для подальшого з'ясування обставин.

Якщо буде визначено склад злочину матеріали внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.