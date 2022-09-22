"Измена и позор": у россиян истерика из-за освобождения из плена защитников "Азовстали"

Вечером 21 сентября в рамках обмена пленными Украина вернула немало своих Героев. Это повлекло за собой немалую истерику у россиян.

Пока пропагандистам пишут новые методички, где-то за границей буквально пылает. 24 канал собрал лучшие реакции россиян, которые не могут не радовать.

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Как пылает у россиян

У россиян день с самого утра не очень. То им объявляют мобилизацию, то украинские герои возвращаются домой. После большого количества пропагандистских сюжетов и сообщений, заявлений и всей прочей грязи на наших защитников и защитниц, которую вложили в голову россиянам, они теперь не могут понять, как это произошло.

Так что теперь им, мягко говоря, не очень хочется идти в военкоматы, но "огромные протесты" показали, что придется. Однако россияне уже деморализованы. Об этом свидетельствует большое количество комментариев.

Как россияне реагируют на возвращение защитников "Азовстали" / Скриншоты и фото из соцсетей

Своим вниманием не обошли тему обмена защитников и защитниц из "Азовстали" и семейство пропагандистов – анатолий и ольга шарии. Очевидно, ни им, ни их аудитории не нравится возвращение украинских героев из российского плена.

Как шарии реагируют на возвращение украинских героев / Скриншоты

Ну что же можем сказать – там пылает. И это хорошо. Мы даже нашли объяснение тому, почему это хорошо.



Нас могут больше не пугать холодной зимой / Скриншот

О чьем возвращении известно

По состоянию на 00:40 уже известно, что в Украину вернулись:

командир защитников "Азовстали" Денис Прокопенко с позывным "Редис";

Сергей Волынский – исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Святослав "Калина" Паламар;

Екатерина Полищук с позывным "Пташка",

защитник Михаил Дианов,

медик Марьяна Мамонова, которая уже на 9 месяце беременности,

начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин,

полицейский из Мариуполя Святослав Ермолов,

Давид Касаткин с позывным "Химик",

фотограф "Азоставли" Дмитрий Козацкий.

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