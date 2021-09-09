Чому так? Чому нардепи відмовилися за це голосувати, хоча здавалося б, ідея супер? Так от, є тому кілька пояснень, зараз ними поділюся.

К теме Рада провалила голосование за обращение в Конгресс о статусе союзника вне НАТО

Чи може бути причиною Гончаренко

Перше з пояснень, яке наче саме проситься, що ідея звернення до Конгресу належить Олексію Гончаренку – народному депутату від "Європейської солідарності".

Однак ця партія та "Слуга народу" нині на ножах, тож цілком наче логічно, що за законопроєкти одне одного вони не голосують.

Однак направду це було б дуже просте пояснення, та навіть взагалі і не пояснення, бо ми б з вами від такого обурилися, адже усьому є межа. У дійсно важливих для держави питаннях наші політики мають забувати про свої чвари і голосувати так, як треба насамперед державі.

Приклад Афганістану

Утім, от саме цього разу – з ідеєю звернутися до американців з проханням узяти нас союзниками поза НАТО – тут немає нам з вами причин обурюватися, що депутати це провалили.

Окрім красивої назви за тим насправді немає жодних якихось фантастичних перспектив, які кожен собі подумки малює, щойно цю красиву ідею вперше чує.

Чому так? Бо Афганістан, наприклад, також був союзником Сполучених Штатів Америки поза НАТО. Скажіть мені, це якось тому Афганістану допомогло?

От точно ні. Водночас якби той Афганістан якимсь дивом був членом НАТО – от тоді, погодьтеся, доля б того Афганістану точно була зовсім іншою.

Довідка. Таліби заявили про захоплення Афганістану. Вони вже сформували там свій уряд та встановили жорстокі правила.

Україні не потрібен цей статус

Перекладаємо тепер цей приклад з Афганістаном на Україну. Якого ми собі хочемо для України майбутнього? Чи ми хочемо собі швидкого і красивого союзництва зі США поза НАТО?

Чи все-таки ми хочемо собі повноцінного членства в Альянсі? Саме про нього ми давно вже мріємо і на отримання якого давно вже працюють і дипломати, і армійці.

Я, наприклад, саме за другий варіант – за повноцінне членство в НАТО. Американці давним-давно вже нам союзники поза НАТО. На доказ цього дають нам гроші та зброю для захисту від Росії.

Те, що це союзництво поза НАТО не має якогось офіційного оформлення – то тут дуже важливий є нюанс.

Якби ми офіційно попросили собі той статус, як це намагалися сьогодні через Верховну Раду провести з ініціативи "Європейської солідарності", то це б автоматично закрило нам двері у НАТО.

Чому так? Бо подібний статус надають лише тим країнам, які у НАТО не прагнуть. Це не я зараз таке вигадав. Про таке попередила депутатів пані посол України у США Оксана Маркарова. Відповідно, саме тому більшість депутатів і проігнорували цю ініціативу.

Довідка. Маркарова закликала не голосувати за цю ініціативу. За її словами, це заважатиме на шляху до членства в НАТО.

Підсумую. В тому, що депутати провалили ідею звернення до Конгресу США, зради я не бачу. У жодному разі причиною провалу не стала приналежність цієї ідеї партійцю Петра Порошенка. Радше просто сама ідея була "такою собі". Хоча, погоджуюсь, дуже "смачною" вона виглядала, на перший погляд.

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