Речь идет о ввозе гражданских беспилотников во время военного положения. Министр обороны рассказал, что сейчас известно о проекте закона от февраля 2023 года, который, по словам экспертов по аэроразведке, значительно усложняет ввоз дронов в Украину.
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Что известно о закупке дронов в Украине
Измена отменяется. В этом законопроекте речь шла только о Государственной службе экспортного контроля. Я разговаривал с Марией Берлинской (руководительницей Центра поддержки аэроразведки – 24 Канал) после ее обращения к президенту и ко мне через блог УП. По моей информации, среди народных депутатов вопрос этого законопроекта, я думаю, уже снят,
– заявил Резников.
По его словам, депутаты объясняли ему, что целью проекта закона было не усугубить ситуацию, а нормировать ее и сделать больше контроля, больше комфорта партнерам.
Насколько ВСУ снабжены дронами
Нам необходимо невероятное количество дронов. Это тоже gamechanger. Как дронов для разведки/корректировки, так и ударных от 3 до 1000 километров, морских дронов. Это дает возможность нанести удар врагу. И это сохраняет жизнь нашей (военной – 24 Канал), давая ситуационную осведомленность,
– рассказал министр.
Алексей Резников объяснил, что не желает называть цифры. Однако напомнил, что вместе с Михаилом Федоровым они собирали встречу с отечественными производителями беспилотников, на которой находились 80 компаний.
"Я им сказал: "Сколько бы вы ни выработали – я у вас все куплю". У меня рядом стоит министр внутренних дел, который тоже будет докупать. В моем бюджете зарезервировано 20 миллиардов гривен, чтобы покупать все, что они произведут", – заверил глава Минобороны.
По его словам, параллельно у министра цифровой трансформации Михаила Федорова есть проект United24. Кроме этого, правительство выделило 10 миллиардов гривен на возможность закупки дронов из-за границы, ведь их министр обороны купить не может.
Как действует механизм упрощения ввоза в Украину дронов
- Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что во время действия военного положения правительство изменило порядок ввоза в Украину беспилотников гражданского и двойного назначения, а также запчастей для них.
- Согласно нововведению, оформлять эту технику можно сразу по месту пересечения границы. То есть человеку, который перевозит дрон, нужно только лично заполнить и подать письменную или электронную декларацию.
- Теперь не нужно лицензий, квот, нужды оформления гарантийных писем. Хотя раньше такую технику ввозить было гораздо сложнее, ведь среди прочего требовалось гарантийное письмо от воинских частей.