Мовиться про ввезення цивільних безпілотників під час воєнного стану. Міністр оборони розповів, що наразі відомо щодо проєкту закону від лютого 2023 року, який, за словами експертів з аеророзвідки, значно ускладнює ввезення дронів до України.

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Що відомо про закупівлю дронів в Україну

Зрада скасовується. В цьому законопроєкті йшлося лише про Державну службу експортного контролю. Я мав розмову з пані Марією Берлінською (керівницею Центру підтримки аеророзвідки – 24 Канал) після її звернення до президента і до мене через блог УП. За моєю інформацією, серед народних депутатів питання цього законопроєкту, я думаю, вже знято,

– заявив Резніков.

За його словами, депутати пояснювали йому, що метою проєкту закону було не погіршити ситуацію, а внормувати її та зробити більше контролю, більше комфорту партнерам.

Наскільки ЗСУ забезпечені дронами

Нам необхідна неймовірна кількість дронів. Це теж gamechanger. Як дронів для розвідки/коригування, так і ударних від 3 до 1000 кілометрів, морських дронів. Це дає можливість завдати удар ворогу. І це зберігає життя нашим (військовим – 24 Канал), даючи ситуаційну обізнаність,

– розповів міністр.

Олексій Резніков пояснив, що не хоче називати цифри. Однак пригадав, що разом з Михайлом Федоровим вони збирали зустріч з вітчизняними виробниками безпілотників, на якій було 80 компаній.

"Я їм сказав: "Скільки б ви не виробили – я у вас все куплю". В мене поруч стоїть міністр внутрішніх справ, який теж буде докуповувати. В моєму бюджеті зарезервовано 20 мільярдів гривень, щоб купляти все, що вони вироблять", – запевнив глава Міноборони.

За його словами, паралельно у міністра цифрової трансформації Михайла Федорова є проєкт United24. Окрім цього, уряд виділив 10 мільярдів гривень на можливість закупівлі дронів з-за кордону, адже їх міністр оборони купити не може.

Зверніть увагу! Олексій Резінков розповів, що переконаний – нам треба розвивати власне українське виробництво дронів. Тоді ми будемо незалежні. Адже, якщо Китай вирішить допомагати Росії, то їх виробник може зробити багато того, що буде перешкоджати роботі наших дронів. За словами міністра: "Аероскоп ніхто не скасовував, місцеперебування оператора зрозуміле. І будуть боротися не з дронами, а з операторами". Та, за словами міністра, він поінформований оптиміст, що Китай цього не зробить.

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