Мовиться про ввезення цивільних безпілотників під час воєнного стану. Міністр оборони розповів, що наразі відомо щодо проєкту закону від лютого 2023 року, який, за словами експертів з аеророзвідки, значно ускладнює ввезення дронів до України.
Дивіться також Можливо, строкова служба нам більше не потрібна, – Резніков
Що відомо про закупівлю дронів в Україну
Зрада скасовується. В цьому законопроєкті йшлося лише про Державну службу експортного контролю. Я мав розмову з пані Марією Берлінською (керівницею Центру підтримки аеророзвідки – 24 Канал) після її звернення до президента і до мене через блог УП. За моєю інформацією, серед народних депутатів питання цього законопроєкту, я думаю, вже знято,
– заявив Резніков.
За його словами, депутати пояснювали йому, що метою проєкту закону було не погіршити ситуацію, а внормувати її та зробити більше контролю, більше комфорту партнерам.
Наскільки ЗСУ забезпечені дронами
Нам необхідна неймовірна кількість дронів. Це теж gamechanger. Як дронів для розвідки/коригування, так і ударних від 3 до 1000 кілометрів, морських дронів. Це дає можливість завдати удар ворогу. І це зберігає життя нашим (військовим – 24 Канал), даючи ситуаційну обізнаність,
– розповів міністр.
Олексій Резніков пояснив, що не хоче називати цифри. Однак пригадав, що разом з Михайлом Федоровим вони збирали зустріч з вітчизняними виробниками безпілотників, на якій було 80 компаній.
"Я їм сказав: "Скільки б ви не виробили – я у вас все куплю". В мене поруч стоїть міністр внутрішніх справ, який теж буде докуповувати. В моєму бюджеті зарезервовано 20 мільярдів гривень, щоб купляти все, що вони вироблять", – запевнив глава Міноборони.
За його словами, паралельно у міністра цифрової трансформації Михайла Федорова є проєкт United24. Окрім цього, уряд виділив 10 мільярдів гривень на можливість закупівлі дронів з-за кордону, адже їх міністр оборони купити не може.
Як діє механізм спрощення ввезення в Україну дронів
- Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив, що на час дії воєнного стану уряд змінив порядок ввезення в Україну безпілотників цивільного та подвійного призначення, а також запчастин для них.
- Згідно з нововведенням, оформлювати цю техніку можна відразу за місцем перетину кордону. Тобто людині, яка перевозить дрон треба тільки особисто заповнити та подати письмову або електронну декларацію.
- Тепер не треба ліцензій, квот, потреби оформлювати гарантійні листи. Хоч раніше таку техніку ввозити було набагато складніше, адже серед іншого потрібно було гарантійний лист від військових частин.