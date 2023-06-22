Главное – максимально озеленяться: как изменение климата влияет на жизнь и здоровье львовян

В Украину, в том числе и Львов, пришло глобальное потепление. И спровоцированное им изменение климата.

Одним из главных проявлений климатических изменений на Львовщине и во Львове – существенное повышение температуры воздуха, изменение режима выпадения осадков, возникновение опасных метеорологических явлений. Как изменение климата проявляется в городах, влияет на качество нашей жизни и как адаптироваться к новым условиям – читайте дальше.

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Что такое климатическое изменение

Погода – это то, что мы видим за окном в определенное время: дождь, солнце, ветер и т.д. Климат – совокупность погодных условий, средний показатель того, что мы видим за окном в течение года или нескольких.

Ученые на основе статистических данных почти единогласно говорят о достаточно резком изменении климата. И большинство из них считают, что это происходит из-за влияния человека. Если по-простому, то 300 лет назад произошла техническая революция, в результате которой мы стали сверх меры использовать полезные ископаемые: сжигать нефть, газ, уголь. А это влияет на атмосферу,

– говорит координатор проектов ОО "Плато" Николай Рябика.

Он добавляет, что глобальное потепление, что приводит к изменению климата, не тождественно повышению температуры воздуха на всей планете. Речь идет о росте температуры на 1,5-2 градуса в атмосфере, что рядовой человек не видит и не понимает. Но для атмосферы эти пару градусов являются катализатором больших перемен. На одном континенте действительно становится жарче, зимы теплеют, а где-то, наоборот, становится холоднее, выпадает больше снега. Одним словом, мы замечаем, что стало не так, как было условно в детстве. И это не искажение памяти.

Каждое лето мы слышим о новых температурных рекордах, говорит доцент Львовского университета, кандидат географических наук Анатолий Смалийчук. Это тоже признак того, что мы быстрее, чем когда-либо в истории, двигаемся к изменению климата.

"Если спросите у родителей или дедушек и бабушек, то они подтвердят, что когда-то зимы, например, были со снегом, а не с несколькими десятками оттепелей и со снегом в апреле. Была весна, потом – лето, а сейчас после снега в апреле за несколько недель может прийти жара. Внезапные перепады температур стали более частыми, а сезоны – размылись», – говорит Анатолий Смалийчук.

Как меняется климат во Львове

Во Львове одна зима может быть очень холодной со снежными заносами до 2 м, а другая может быть такой теплой, что на деревьях появляются почки. Также наблюдаем стихийные метеорологические явления. К примеру, когда месяц или два совсем не было дождя, а потом четверть нормы выпадает за пару часов и нас подтапливает. Люди жалуются и жалуются на ушибленные коллекторы, но на самом деле никакие коллекторы ни в одном городе не готовы к такому потоку воды.

– говорит Николай Рябика.

Его слова подтверждает и синоптикиня Львовского регионального гидрометцентра Елена Смалюх. Одним из главных проявлений климатических изменений во Львовской области и во Львове, по ее словам, является существенное повышение температуры воздуха, изменение режима выпадения осадков, возникновение опасных метеорологических явлений.

"В зимний период среднесезонные температуры воздуха у нас выше на 3-5°С от климатической нормы. Значение среднесезонной летней температуры также растет, а с 2015 года наблюдается ее стабильный рост. В период 2018-2019 годов достигнуты аномальные отметки, превысившие климатическую норму летнего сезона (15,8 ° С) на 3-3,6 ° С. Волны тепла во Львове участились в летние месяцы с 2007 года, однако не ежегодно и по одному-два случая в год", - приводит данные по результатам синоптических наблюдений Елена Смолюх.

Смена температурного режима во Львовской области сопровождается изменением режима выпадения осадков. Годовая сумма осадков в области изменилась незначительно, но произошло ее перераспределение между сезонами и месяцами, говорит Елена Смалюх. Также увеличилась их интенсивность и локальность выпадения, то есть "то пусто, то густо". Например, только в 2019 году наблюдалось семь случаев сильных и сильных дождей.

Что касается стихийных явлений, то во Львове с 2002 года наблюдалось восемь случаев сильных дождей и три случая сильного снега, сильный ветер наблюдался четыре раза.

Кроме повышения температуры и затоплений, климатическое изменение проявляется и в изменении городского биоразнообразия – могут появляться новые виды растений, животных, насекомых или какой-то вид становится чувствовать себя лучше на территории, где приживался плохо, и начинает влиять на окружающую среду. Плохо, когда это инвазионные виды, негативно влияющие на биоразнообразие и микроклимат в городе.

Как изменение климата влияет на качество жизни львовья

Пожалуй, больше всего на качество жизни львовян влияет образование тепловых островов и тепловых волн.

Городской тепловой остров – это когда участки на некоторых территориях становятся очень раскаленными и перегретыми. Обычно это открытые площади, где нет озеленения. И это оказывает влияние на возникновение затоплений во время сильных осадков. Эти площади нужно адаптировать к изменению климата в первую очередь,

– говорит Николай Рябика.

Кроме того, в течение длительного периода высокой температуры могут образовываться так называемые тепловые волны. Если острова – это локальное явление, то тепловые волны полностью покрывают город. Как их распознать? Это когда даже ночью невозможно справиться с удушьем без кондиционера или максимального проветривания. Такие волны очень плохо влияют на здоровье горожан – могут возникать проблемы с сердечно-сосудистой, дыхательной системой, обострение хронических заболеваний и т.д.

Когда нет плавного перехода между сезонами, добавляет Анатолий Смалийчук, организм получает стресс от резкой смены.

"Это ухудшает качество нашей жизни и сокращает ее продолжительность. Изменение климата – это не столько о сохранении планеты, сколько о продлении жизни на ней людей, о том, что адаптация поможет нам жить лучше – это инвестиция в себя", – говорит Анатолий Смалийчук. .

Настолько обострившиеся в наше время проблемы экологической безопасности имеют свои предпосылки, и их можно обобщить выводами ученых:

Мы разрушаем основы своей экономики, средств к существованию, продовольственной безопасности, здоровью и качеству жизни по всему миру,

– добавляет Елена Смалюх.

Что влияет на климат в городе

По словам Николая Рябики, есть две реакции на климатическое изменение. Первая – смягчение влияния. Речь идет об уменьшении использования ископаемого топлива, рациональном отношении к ресурсам, переходе к более экологическому производству и т.д.

"Но мы тот момент, когда нужно было немного больше экономить, в свое время пропустили. Поэтому нам нужно обращаться и ко второй реакции – адаптации к изменению климата. Это значит – осознать, что изменение не будет когда-то там, а уже произошло и продолжается некоторое время , а общины должны к этому приспособиться", – говорит Рябика.

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Город – это особый тип экосистемы, на которую влияет все, что делают люди, добавляет Анатолий Смалийчук. Прежде всего, речь идет о влиянии на природный наземный покров. Растения отражают большое количество солнечного излучения, задерживают много воды из осадков. Когда мы заменяем покров на булыжную мостовую, асфальт, бетон – вода не отводится естественными путями. Основное влияние на изменение природного покрова, говорит Николай Рябика, оказывает строительство – именно от него во многом зависит температура воздуха, избыток воды, самочувствие горожан.

Замена природного покрова искусственным также влияет на возможность снижать эффект тепловых островов, добавляет Анатолий Смалийчук, поэтому в городе должен быть баланс застройки и зеленых пространств. Где это сбалансировано – там лучше адаптация к изменению климата.

При повышении температуры появляется больше водяного пара, и рано или поздно он превращается во внезапный большой ливень. А искусственные поверхности в городе не могут впитывать эту влагу – как следствие, имеем подтопление зданий, потерю автомобилей и т.д.

– говорит Анатолий Смалийчук.

Это весь город и бизнес, вы скажете. Но кто-либо из жителей влияет на ситуацию. К примеру, говорит Николай Рябика, стоит пересмотреть свои потребительские привычки. Если вы покупаете напиток с собой в пластиковой чашке с пластиковой соломинкой – приобщаетесь к климатическим изменениям. Ведь, кроме отходов, производство такой посуды – энергоемкое и влияет на атмосферу. Или вы вызываете такси, использующее ископаемое топливо даже тогда, когда можно проехать трамваем или пройти несколько остановок пешком. И это лишь маленький пример незаметной привычки повседневной жизни тысяч горожан. Впрочем, это оказывает непосредственное влияние на здоровье и качество жизни общества в перспективе.

Что делать с изменением климата во Львове

Если говорить о смягчении влияния на климатические изменения, то это могут быть, например, меры по энергосбережению, модернизации энергетической инфраструктуры, увеличению доли альтернативной энергетики, развитию общественного транспорта, сети пешеходных и велодорожек. Все это прописано в городском Плане действий устойчивого энергетического развития и климата Львовской МТГ до 2030 года.

Однако, говорит Анатолий Смалийчук, даже если сейчас полностью прекратить влияние человека на климатическую систему, глобальные изменения будут продолжаться по инерции еще несколько десятков лет. Так что нам остается адаптироваться. Лучше всего это делать с использованием того, что дает природа. Такие подходы, в конечном счете, менее затратны в долгосрочной перспективе. А еще они выполняют сопутствующие важные для людей функции.

Посмотрим, например, на берегоукрепление во избежание подтопления. Можно просто загородить берег. А можно дать реке выйти на пойму и рассматривать эту территорию еще как рекреационную, такую, где развивается биоразнообразие, растительность которой поглощает углерод и очищает воду. Такой подход в перспективе даст больше пользы и бонусов,

– объясняет ученый.

Он добавляет, что часто монофункциональная инфраструктура имеет значительный углеродный след и соответственно негативное влияние на климат. Поэтому в городах желательно использовать по меньшей мере комбинированные решения с зелеными элементами: зеленые крыши и фасады, больше зеленых зон и любых водных объектов, даже если это небольшой пруд вдоль дороги, что может впитывать избыточную воду и не нагружать очистные сооружения еще и дождевой. водой.

"Нужно максимально размозживаться, максимально озеленяться. Речь идет не только о грунте, но и о крышах и стенах зданий, которые поглощают много тепла. Должны создавать карманные парки, дождевые сады, скверы. А еще – правильно настроить транспортные потоки и стремиться к уменьшению частного транспорта в пользу общественного", – говорит Николай Рябика.

Он также, как и Анатолий Смалийчук, говорит об отдельной дождевой канализации, где дождевая вода будет собираться и использоваться для нужд города. Сейчас она попадает в общие коллекторы и направляется на очистные сооружения – то есть город тратит дополнительный ресурс (в виде денег и износ оборудования) на очистку и без того чистой воды.

Мы не используем ценный ресурс. Мы не поливаем дождевой водой деревья, кустарники, кустарники, газоны. Мы просто сливаем эту воду в трубу. Можно говорить, что дождевая канализация или дождевые ставки – это дорого, но Львов способен привлекать средства и воплощать инновационные проекты. Тем более это окупится. Стоит подумать, насколько комфортным город будет через 10, 20 и 50 лет, кто будет в нем жить, и планировать шаги на будущее сейчас.

– говорит Николай Рябика.

В городском плане действий также говорится:

модернизацию жилищного фонда;

озеленение городских построек;

установка системы затенения окон;

улучшение состояния ливневой системы;

введение устойчивого управления дорогами;

усовершенствование системы обращения с отходами;

создание политики городского садоводства и огородничества;

развитие городских парков и увеличение зеленого фонда города.

Кроме того, план предусматривает проведение исследований влияния изменения климата на здоровье львовян и разработку системы реагирования на стихийные метеорологические явления.

Еще за пару лет до полномасштабной войны ОО "Плато" предлагало создать во Львове "Климатический офис" – структуру, которая бы мониторила и координировала все климатические мероприятия в городе.

У нас достаточно много исполнительных органов, коммунальных предприятий, управлений, которые в своем направлении воплощают разные климатические мероприятия. Но часто они не знают, что в кабинете на соседнем этаже другое управление занимается чем-то схожим. Климатический офис – будь то несколько человек, а не целый отдел – мог бы координировать эту работу, чтобы она была комплексной и синхронизированной,

– комментирует Николай Рябика.

Что делать жителям для адаптации к изменению климата

Пока у власти свой план и свои приоритеты и темпы его выполнения, жители города также могут предлагать и реализовывать небольшие, но важные проекты. В качестве примера низовых инициатив, которые могут помочь нам адаптироваться к изменению климата, Анатолий Смалийчук приводит проект по превращению парковки на территории школы в "зеленую парковку" – там просто заменили асфальт на зеленую брусчатку. Она имеет промежутки, в которые можно засыпать почву и посеять траву. Такое решение предотвращает перегревание поверхности и помогает впитывать воду.

Еще один пример – оставлять часть мертвой древесины на вырубленном участке. Такая биомасса будет впитывать воду, углерод и будет средоточием для жизни насекомых и других живых организмов, которые будут обогащать биоразнообразие. Другая идея – посадить вместо изъятых хвойных деревьев широколиственные, более адаптированные к современным климатическим условиям.

Также может идти речь о лучных газонах и разнотравьях, дождевых садах, так называемых климатических деревьях и подобных инициативах, которые львовяне могут воплощать локально небольшими группами без значительных затрат.

Воплощение практик по адаптации к климатическим изменениям, готовая городская программа помогут в зеленом восстановлении городов после нашей победы. В зоне боевых действий и в оккупированных городах уничтожены десятки тысяч гектаров зеленых насаждений. А это не только о поглощении углерода, но и о жизнеспособности городов, городков и селений. Без парков, скверов и садов это будут просто неприглядные для людей бетонные гетто, где не будет развиваться жизнь. Анатолий Смалийчук добавляет, что гонки с климатическими катаклизмами мы никогда не выиграем, если города будут серыми пустынями.