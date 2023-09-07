Об этом 24 Каналу рассказал пластический хирург клиники Nove Tilo Дмитрий Слоссер. Это могут быть генетические методики, позволяющие сохранить молодость.

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Погоня за молодостью

За всю историю развития косметологии и пластической хирургии было известно немало методик, обещавших сохранить молодость. Так, в 90-е годы в Швейцарии была популярна практика с использованием стволовых клеток. Далее методики усовершенствовались в плане плацентарной крови, отметил Слоссер. Но она оказалась мифом и отошла на второй план.

"Дальше пошло исследование в направлении получения стволовых клеток от абортивного, то есть от убитых младенцев после абортов. Из них тоже получали стволовые клетки. Это выглядело ужасно. Но многие известные селебритис в России погибли из-за этого. Потому что это была непроверенная методика. Известные артисты, которые пользовались ею, заболели раком", – рассказал пластический хирург.

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Сейчас исследования в плане сохранения молодости пошли еще дальше и находятся на уровне хромосом. Внимание специалистов приковано к этой методике и, вероятно, Владимир Путин тоже может ею пользоваться. Но то, что очевидно и прямо "на лице написано" у бункерного диктатора, он пользуется ботоксом и гиалуроновыми филлерами.

Я думаю, сумма, которую он тратит, оценивается в сотни тысяч долларов. Ведь это целый комплекс: хорошо подобранные продукты питания, которые, пожалуй, кто-то пробует перед тем, как он съест, комплекс физических упражнений. Это и косметологи, целые институты, изучающие возраст занимаются с ним,

– предположил Дмитрий Слоссер.

А вот то, что очевидно, так это положение родимого пятна возле глаза диктатора. Просмотрев его фотографии, можно проследить, что оно кардинально изменило свое положение.

Изменение положения родимого пятна возле глаза Путина / Скриншот

"Человек, которого мы видели до 2003 года и сейчас – они сильно отличаются. Я думаю, что это связано с тем, что взяли двойника и пытаются вывести что-то среднее между президентом, что есть сейчас и двойником. Но каждому из них надо провести некоторые операции, чтобы сделать средний образ. И то, что мы видим, – это средний образ", – отметил пластический хирург.

Он добавил, что Путин делал пластику верхних и нижних век. Ему вводили немало гиалуроновой кислоты, чтобы приподнять скулы. Возможно, это тоже связано с потенциальным двойником, чтобы сделать их максимально похожими.

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