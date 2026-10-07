Система противовоздушной обороны Украины нуждается в концептуальной перестройке. Вместо точечного прикрытия отдельных объектов государство должно переходить к периметральной, а впоследствии и барьерной системе защиты, которая будет уничтожать российские дроны и ракеты еще на подступах к городам или даже за пределами страны.

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан для 24 Канала подробно разобрал механизмы, которые позволят эффективно закрыть украинское небо.

Как Украине защитить города от воздушных атак?

Установка пулеметных турелей в городах, в частности в Киеве, является вынужденной мерой, которая решает лишь локальные задачи.

Радиус действия такой турели составляет около полутора километров. Она способна защитить конкретную опору моста или отдельное здание, но не может закрыть сотни тысяч квадратных километров территории Украины.

Это классический пример объектной системы ПВО. Россияне в свое время пошли по этому пути, устанавливая комплексы "Панцирь" на крышах высоток в Москве. Однако такая стационарная система становится идеальной мишенью для баллистических ракет, координаты которой заранее известны.

Концептуальное решение проблемы заключается в выносе периметра обороны за пределы городов. Вражеские беспилотники вообще не должны залетать в урбанизированные зоны. Их необходимо перехватывать на подходах, создавая многослойное кольцо на базе зенитно-ракетных комплексов малой дальности.

В перспективе этот периметр должен быть отодвинут непосредственно к линии фронта и государственной границе, формируя сплошной барьер. Турели же должны выполнять вспомогательную функцию – прикрывать сами ЗРК от атак низколетящих дронов, пока комплексы работают по целям на дальностях 10–12 километров.

Как меняется украинская ПВО: смотреть видео

Авиационная составляющая и недорогие ракеты

Основным инструментом борьбы с массированными налетами российских дронов должна стать авиация, вооруженная недорогими ракетами.

Использование авиационных пушек, таких как M61 Vulcan на истребителях F-16, является скорее резервным вариантом. Оптимальное средство – это неуправляемые авиационные ракеты типа Hydra, дооснащенные системами лазерного наведения (APKWS). Это самые дешевые боеприпасы, позволяющие эффективно уничтожать вражеские цели.

Один истребитель F-16 способен нести подвесные гондолы с блоками, вмещающими более сорока таких ракет. За один вылет самолет может уничтожить десяток и более российских беспилотников, просто заходя им в заднюю полусферу и нанося удары по лазерной траектории.

Подобная тактика может применяться не только на западных самолетах, но и на советских МиГ-29 или Су-27 при условии соответствующего дооснащения.

Отдельную нишу в этой системе должна занять легкомоторная авиация. Учебно-боевые самолеты, такие как чешские L-39 или британские Hawk, обладают достаточной скоростью (500–600 км/ч) для перехвата дронов. Час полета такого самолета обходится на порядок дешевле, чем полноценного истребителя, что делает их идеальным инструментом для работы в среднем эшелоне обороны.

Как может помочь НАТО?

Наиболее надежным способом защиты западных регионов Украины является перехват российских целей силами соседних государств НАТО, в частности Польши.

С военной точки зрения сбивать крылатые ракеты над собственной территорией опасно из-за риска падения обломков. Поэтому логичным шагом для Варшавы является уничтожение российских объектов еще в воздушном пространстве Украины.

Этот механизм уже успешно работает на Ближнем Востоке, где американские базы в Иордании перехватывают цели, летящие в сторону Израиля, за пределами израильской границы.

Если НАТО примет решение об обеспечении безопасности своих рубежей на глубину 100 километров, это автоматически накроет защитным зонтиком значительную часть запада Украины. Такя буферная зона позволит обезопасить ключевые украинские аэродромы. После уничтожения нескольких десятков ракет россияне просто перестанут планировать маршруты через эти регионы.

Для реализации этого сценария необходима не только политическая воля, но и тесное взаимодействие на уровне авиационных специалистов. Военные должны разработать совместную концепцию распределения зон перехвата и управления безопасностью, которая впоследствии будет представлена политикам в качестве готового к подписанию решения. Это требует современного подхода к управлению Воздушными силами и привлечения командиров, имеющих опыт работы с структурами и платформами НАТО.