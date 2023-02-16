Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, в поступке России была комбинирована цель на фоне информации о накоплении авиации на границе с Украиной.

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Россия имеет более мощные средства, чем воздушные шары

Александр Мусиенко рассказал, как еженедельно на территории Беларуси взлетает самолет ДРЛО, проводящий разведку. Он имеет лучшее техническое оснащение, чем воздушные шары. Отсюда возникает вопрос, а зачем тогда воздушные шары?

Исследователь предположил, что Россия имеет комбинированную цель, поэтому использовала ночную атаку в сочетании с другими событиями:

Публикация Financial times о накоплении авиации на границах с Украиной.

"Это же совпало со встречей в формате "Рамштайн", именно это там обсуждалось и одним из решений "Рамштайна" стало продолжение предоставление Украине средств ПВО", – сказал исследователь.

Информация о возможной изменении тактики России в войне с Украиной.

"В то же время под эту новость они запускают вот эти свои шары с этими отражателями. Понятно, что люди начинают это видеть и на фоне новостей о сосредоточении авиации, возможном изменении тактики России и усовершенствованных "Шахедах" и что начинается? Начинается проведение очень мощной ИПСО" – сказал Мусиенко.

По его мнению, все эти вещи, по замыслу россиян, должны были вызвать паническое настроение у украинцев. Для этого они сделали так, чтобы все эти события совпали в один промежуток времени.

Россия не изменила тактику

Александр Мусиенко отметил, что ракетная атака, которая произошла в ночь на 16 февраля, хоть и была эффективной для россиян, но общее количество залпов не увеличилось. При этом Россия применила ракеты Х-22, которые сбить украинским силам ПВО крайне тяжело.

Александр Мусиенко рассказал, изменила ли Россия тактику: смотрите видео

Последовательность действий России привела к мощному информационному влиянию на украинцев.

Все совпало и теперь можно сказать, что, казалось бы, Россия нашла какую-то новую тактику, чтобы выискивать украинские радары и наносить координаты и их обходить,

– сказал Мусиенко.

Исследователь сомневается в том, что Россия действительно смогла провести эффективную разведку и изменить траекторию своих полетов.

Это носит действительно комбинированный тип, в первую очередь закошмарить, как они сами говорят, а во-вторых, если вдруг удастся, то может и правда это под какую-то атаку провести и 1 – 2 цели поразить,

– отметил исследователь.

Также он подчеркнул, что целые атаки не изменились. Враг по-прежнему атакует критическую инфраструктуру.

Ночная ракетная атака России: что известно