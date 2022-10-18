Где в Украине произошли самые большие климатические изменения: синоптик назвал регионы

Погода во всем мире претерпевает изменения. Одним из влияющих на это процессов является глобальное потепление. Климат Украины – не исключение.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал журналистам 24 канала, в каких регионах нашей страны произошли самые сильные изменения погоды. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью.

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Где в Украине больше всего изменилась погода

Это преимущественно западные и северные регионы Украины. Там отмечают наибольшее изменение климатических условий. Наименьшее — на Юге, в степных районах, а также на Востоке Украины,

– сообщил Кульбида.

Кстати, директор Укргидрометцентра также рассказал, какие времена года претерпели наибольшие изменения. По его словам, говорится о лете и зиме. Ведь они в Украине стали гораздо теплее.

Полное интервью с Николаем Кульбидой о климатических изменениях в Украине, погоде зимой и осенью, а также многое другое интересно читайте вскоре на сайте 24 канала.

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Прогноз погоды в Украине на 18 октября.

Сегодня в Украине будет царить контрастная погода. На Западе синоптики обещают бабье лето, воздух прогреется до +21 градуса. В то же время, на Востоке будет холодно. Кое-где максимальная температура составит всего +8 градусов.

Дождя сегодня ждать не стоит, воздух будет сухим.

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