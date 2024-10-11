Женщины в мужских профессиях и ветераны-студенты: как меняется металлургия Украины во время войны

В условиях работы на линии фронта крупные промышленные предприятия эволюционируют. Мужчин, мобилизованных в ряды ВСУ, сменяют женщины, а ветераны, которые возвращаются к работе, садятся в ряды студентов, чтобы получить новую специальность и приобщиться к восстановлению страны.

О том, как меняется лицо украинской металлургии, написало NV на примере компании Метинвест Рината Ахметова.

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Среди работников металлургических цехов, шахт и карьеров появляются герои нового времени: женщины, которые подхватывают "мужские" профессии, ветераны, которые с фронта возвращаются к родному производству, работники, которые параллельно получают новую профессию в Метинвест Политехнике,

– пишет издание.

Так, недавно в прокатном цехе Каметстали появилась первая посадчица металла. Ольга Дяченко проработала на предприятии 27 лет, и во время переговоров с руководством возникла идея попробовать себя в новой ответственной роли.

Эта работа – нелегкая и очень ответственная, она требует постоянной сосредоточенности и новых знаний в сочетании с физическим напряжением. Но Ольга довольна, ведь приобщена к производству продукции для потребителей.

А Вадиму Явтушенко пришлось сменить должность машиниста экскаватора на Ингулецком ГОКе на диспетчерское кресло. Он защищал страну в составе 95-й ОДШБ на Донецком направлении.

После сложного ранения и лечения Вадим вернулся на свое предприятие, но до сих пор ездит на консультации в Ужгород. Врачи приятно удивлены тем, насколько все хорошо прижилось – шутят, что криворожская железная руда делает людей крепче.

Также в этом году 26 ветеранов войны – сотрудников предприятий Метинвеста и защитников мариупольского комбината "Азовсталь" – пошли на обучение и повышение квалификации в вуз Метинвест Политехника. Там сейчас учится и Светлана Червятюк, работница Центрального ГОКа. Она выбрала профессию обогатителя. Она – единственная женщина в группе и стипендиатка.

Как известно, компания Метинвест вошла в рейтинг 50 лучших работодателей Украины, и одержала победу в двух из трех номинаций в металлургической промышленности – "Поддержка ветеранов и их семей" и "Поддержка благосостояния сотрудников".

Среди основных направлений работы Метинвеста с бывшими военными – психологическая реабилитация и дополнительный медицинский осмотр. Также действуют программы возвращения, содержания и адаптации, в частности переквалификация и льготные условия для поступления в университет Метинвест Политехника.