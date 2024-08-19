Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что не исключает и того, что в будущем Путин мог бы готовить себе замену в лице своей родственницы.

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Путин хочет усилить контроль в минобороны

До этого назначения, с июня 2024 года Цивилева занимала должность просто заместителя министра, которую получила после того, как Андрей Белоусов стал руководителем минобороны. Мусиенко предположил, что глава Кремля хочет усилить это ведомство, поэтому и повысил свою родственницу в должности.

"Путин хочет держать кого-то из своих как можно ближе к ресурсам и контролю над ними. Белоусов – это ставленник Путина, не думаю, что в минобороны сейчас есть чрезвычайно конфликтные ситуации, однако как говорят "доверяй, но проверяй". Значит, поставили еще одного человека, который бы контролировал кассу и деньги, чтобы они поступали в нужные компании, чтобы наполнять карманы нужным людям", – считает Мусиенко.

Эксперт отметил, принимая во внимание, что сейчас огромные финансовые потоки проходят именно через министерство обороны, как заказчика, то там есть совершенно разные люди и центры влияния, которые хотят этим воспользоваться.

Эти люди начали терять финансы от продажи газа, нефти, они сейчас переориентируются. Понятно, что нужен очень серьезный контроль, поэтому его и усиливают, думаю, для этого Путину нужны родственники,

– озвучил Мусиенко.

Как пишет издание The Isider, в России статс-секретарем называется заместитель министра в федеральном министерстве, который отвечает за связи с федеральным собранием и другими государственными органами, а также общественными организациями.