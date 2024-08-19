Таку думку в етері 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що не виключає й того, що в майбутньому Путін міг би готувати собі заміну в особі своєї родички.

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Путін хоче підсилити контроль в міноборони

До цього призначення, з червня 2024 року Цивільова обіймала посаду просто заступниці міністра, яку отримала після того, як Андрій Бєлоусов став керівником міноборони. Мусієнко припустив, що очільник Кремля хоче підсилити це відомство, тому й підвищив свою родичку на посаді.

"Путін хоче тримати когось зі своїх якнайближче до ресурсів та контролю над ними. Бєлоусов – це ставленик Путіна, не думаю, що в міноборони зараз є надзвичайно конфліктні ситуації, однак як кажуть "довіряй, але перевіряй". Значить, поставили ще одну людину, яка б контролювала касу і гроші, аби вони надходили в потрібні компанії, щоб наповнювати кишені потрібним людям", – вважає Мусієнко.

Експерт зазначив, беручи до уваги, що зараз величезні фінансові потоки проходять саме через міністерство оборони, як замовника, то там є абсолютно різні люди й центри впливу, які хочуть цим скористатися.

Ці люди почали втрачати фінанси від продажу газу, нафти, вони зараз переорієнтовуються. Зрозуміло, що потрібен дуже серйозний контроль, тому його і посилюють, думаю, для цього Путіну потрібні родичі,

– озвучив Мусієнко.

Як пише видання The Isider, в Росії статс-секретарем називається заступник міністра у федеральному міністерстві, який відповідає за зв'язки з федеральними зборами та іншими державними органами, а також громадськими організаціями.