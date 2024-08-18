В Росії є люди, які готові повстати проти Путіна. Про це 24 Каналу розповіли виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн та громадський і політичний діяч із США Юрій Рашкін. зауваживши, що вже і російські пропагандисти починають знімати завісу "всемогутнього Кремля".

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Як Кремль втрачає владу через Курську операцію

Росія може отримати допомогу від Заходу, аби "повністю не вмерти з голоду" лише тоді, коли визнає поразку. До тих пір Захід буде допомагати та підтримувати Україну, адже наша держава є гарантією безпеки для всього світу.

Світ настільки налякався Путіна, що вже Німеччина допомагає Україні у війні проти Росії. Всі варіанти зводяться до того, що Україна переможе,

– зауважив Рашкін.

Зараз світ робить помилку, не згадуючи заколот Євгенія Пригожина, який зупинився від Москви на 200 кілометрів. Потрібно зробити правильний висновок – ЗСУ розпочали операцію в Курській області, продовжують наступати, росіяни зупинити українських військових не можуть. Немає реакції не те що Китаю, російські пропагандисти вже говорять про те, що "щось відбувається не добре, є ризикований момент для росіян".

Однак це ризикований момент не для росіян, а для російського режиму. Та людина з Росії, яка готова говорити, що вона проти кримінального режиму в Москві та підтримує Україну, як суверенну країну та її право на кордони 1991 року, вона може втекти на Захід. Ми повинні просувати втечу "мізків",

– зазначив Епштейн.

Він додав, що саме зараз, під час Курської операції, є такий момент, коли потрібно говорити з росіянами. Ті громадяни країни-агресорки, які готові атакувати російського диктатора, повинні мати право виїхати в Європу.